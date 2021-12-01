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Военные инженеры ЦВО впервые получили роботизированные комплексы разминирования "Уран-6"

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Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 30 ноября. Подразделения инженерных войск ЦВО впервые получили на вооружение робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", сообщил начальник управления инженерных войск округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

"В этом году инженерно-саперные подразделения соединений и воинских частей инженерных войск ЦВО, дислоцированных в Башкирии, Удмуртии и Тюменской области, впервые получили на вооружение четыре робототехнических комплекса разминирования "Уран-6". Первая демонстрация боевых возможностей новой техники состоится в середине декабря в ходе оперативно-мобилизационного сбора командного состава ЦВО, который пройдет в Оренбургской области", – сказал Д.Коруц.

Он отметил, что "Уран-6" предназначен для разминирования участков местности в условиях городской застройки, горных и мелколесистых территорий. "Комплекс также может использоваться для проделывания проходов в минных полях и способен обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы мощностью до 4 кг в тротиловом эквиваленте", – уточнил Д.Коруц.

Справочно:

Робототехнический комплекс "Уран-6" представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. В зависимости от задач на него может быть установлено до 5 различных тралов, в том числе с бульдозерным оборудованием. Оператор может управлять комплексом на удалении до 1000 м (на устройстве имеется 4 видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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