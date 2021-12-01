Головная боль Столтенберга: Россия не хочет разговаривать с НАТО (VG, Норвегия)

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг проинспектировал передовой батальон НАТО в военном лагере под Ригой, сообщает VG. Корреспондент газеты рассказывает, как прошла церемония, и передает содержание своей беседы со Столтенбергом. Генсек НАТО, в частности, признал, что Альянс не знает наверняка, какие планы у России.

Рига - 18 месяцев Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) ждал, чтобы Россия согласилась на встречу Совета Россия-НАТО. А сейчас 100 тысяч российских солдат стоят на границе с Украиной, и страны Альянса не знают, что Путин предпримет дальше.

"У нас нет четкого представления о намерениях России. Но что мы точно знаем, так это то, что у границы с Украиной и внутри Украины наблюдается необычная концентрация вооруженных сил", - говорит глава НАТО.

Свежий снег засыпает передовой батальон НАТО в военном лагере под Ригой. Многонациональные силы НАТО из десяти стран - неотъемлемая часть латвийской механизированной бригады, насчитывающей более тысячи солдат.

В понедельник днем, когда Столтенберг инспектировал международные силы, в параде захотел поучаствовать упитанный рыжий кот.

К счастью, он был не черный, и никакого несчастья суеверным не предвещал.

Головная боль

Но исцелить главную головную боль Столтенберга и НАТО, особенно входящих в нее бывших советских республик, этот рыжий четвероногий не смог. Эксперты западных столиц говорят, что Украина сама должна решать, с кем она хочет быть. Точно так же, как решила в 90-х годах Латвия, когда республика подала заявление на вступление в НАТО.

Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Риге во второй половине дня во вторник. Там будет и новый министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт (Anniken Huitfeldt). Центральной темой будет российская демонстрация силы в адрес Украины.

"На российской стороне границы с Украиной мы видим тяжелую бронетехнику, беспилотники, оборудование для электронной и гибридной войны. И десятки тысяч солдат. Мы не знаем наверняка, какие планы у России. Но мы точно знаем, что Россия недавно уже применяла силу против Украины", - говорит Столтенберг.

Россия заплатит

В пятницу глава НАТО сказал, что Россия заплатит, если ее войска пересекут границу с Украиной, и что это будет иметь для нее последствия.

На вопрос о том, какими же будут эти последствия, Столтенберг нам теперь ответил так:

"У нас есть несколько вариантов. Но мы не будем принимать никаких решений, прежде чем не узнаем, что произойдет дальше. Главная цель сдерживания - не дать россиянам снова применить силу и войска", - сказал он.

Антироссийская истерия

Россия же со совей стороны отрицает, что какие-то из ее военных сил представляют собой угрозу для Украины.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ситуация обострилась после необоснованных заявлений США и других стран НАТО о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину. Об этом Захарова заявила в четверг на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, учения на собственной территории России действительно были, и войска действительно перебрасывали, но уж точно не до границы с Украиной. Явная цель этой масштабной дезинформационной кампании - подстегнуть антироссийскую истерию, добавила Захарова.

Разрыв

У НАТО больше нет официальной связи с Россией. Говоря об этом Столтенберг указал, что Россия приняла решение закрыть представительство НАТО в Москве, а также собственное представительство при НАТО в Брюсселе.

Но еще до этого НАТО отозвала аккредитацию восьми российских дипломатов, заявленных в состав делегации. В качестве обоснования в НАТО заявили, что эти люди на самом деле занимались разведкой, а не дипломатией.

Совет Россия-НАТО не собирался с 5 июля 2019 года. Столтенберг ранее сообщал VG, что неоднократно пытался организовать встречу, но россияне не отвечали.

Однако в понедельник Столтенберг рассказал, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (Mircea Geoană) несколько дней назад встречался с послом России в Бельгии, а в сентябре он сам встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

VG: Почему же Вам не удается реализовывать двухформатную стратегию сдерживание плюс диалог, господин Столтенберг?

Йенс Столтенберг: Нам очень жаль, что Россия больше не участвует в Совете Россия-НАТО. Мяч на стороне россиян. Но я верю в диалог с Россией. И мы, и они должны быть заинтересованы в улучшении отношений и готовы справляться с большими трудностями в этих отношениях.

Учения

Но командующий передовым батальоном НАТО в Литве подполковник Джон Бенсон (John Benson) в понедельник заявил на брифинге на полигоне под Ригой, что идущие сейчас учения "Зимний щит" (Winter Shield) - это ежегодные полевые учения, и они вовсе не спровоцированы российским наращиванием сил или давлением беженцев на границы Латвии, Литвы и Польши со стороны Белоруссии.

"Мы не готовимся бороться с какой-то конкретной страной, мы просто стараемся подготовиться к любой возможной ситуации", - сказал Бенсон.

Альф Бьярне Йонсен (Alf Bjarne Johnsen)