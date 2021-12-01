Путин анонсировал создание в России нового гиперзвукового оружия

В России в ближайшее время появится новое гиперзвуковое оружие с максимальной мощностью 9 Махов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут», — сказал он.

Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.

По словам российского лидера, разработка гиперзвукового оружия является ответом на действия НАТО, которые создают угрозы для России.

Ранее, 29 ноября, главнокомандующий ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин рассказал, что новые самолеты с гиперзвуковым оружием поставят в войска Воздушно-космических сил в 2022 году. По его словам, «уровень современности» военной и специальной техники в ВКС составит 89%.

В тот же день фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».