Президент Путин призвал создать систему безопасности, учитывающую интересы всех стран

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нужна единая система безопасности, учитывающая интересы всех стран, создание отдельных союзов ведет не к улучшению, а к напряжению обстановки, сообщил президент России Владимир Путин.

"Факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию. Мы всегда выступали за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников мирового общения. Сделано то, что сделано", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".