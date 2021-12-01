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РИА Новости

Президент Путин призвал создать систему безопасности, учитывающую интересы всех стран

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нужна единая система безопасности, учитывающая интересы всех стран, создание отдельных союзов ведет не к улучшению, а к напряжению обстановки, сообщил президент России Владимир Путин.

"Факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию. Мы всегда выступали за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников мирового общения. Сделано то, что сделано", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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