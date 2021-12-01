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РИА Новости

Производитель бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на его экспорт

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Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ"
Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

КАИР, 30 ноя – РИА Новости. Десантируемый бронеавтомобиль российского производства "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на экспорт, сообщил РИА Новости глава службы внешнеэкономической деятельности компании-разработчика "Ремдизель" Булат Зайнутдинов.

В Каир "Ремдизель", принимающий участие в выставке EDEX на стенде "Рособоронэкспорта", привез модели бронеавтомобилей семейства "Тайфун" и "Торнадо".

"В этом году мы получили паспорт экспортного облика на автомобиль "Тайфун-ВДВ", то есть получили полное разрешение для экспорта данного автомобиля. Это единственный в мире бронеавтомобиль, который может десантироваться парашютным способом. Это очень конкурентная техника для мирового рынка", - сказал Зайнутдинов.

"Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем "Камаза" мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тысячи километров. Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва 6 килограммов тротила под колесом или 4 килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой.

"Тайфуны" для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. По словам разработчиков, это орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Источник в оборонно-промышленном комплексе в начале августа сообщил РИА Новости, что "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время.

В понедельник в столице Египта открылась выставка оборонной промышленности EDEX. По данным организаторов, в ней принимают участие более 400 компаний из 42 стран.

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Египет
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Продукция
Тайфун-ВДВ
Торнадо
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