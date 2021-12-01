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Российская газета

Танки K2 Black Panther хотят собирать в Египте

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Источник изображения: Gasiseda / youtube.com

В ходе проведения египетской Международной выставки оборонной промышленности EDEX-2021 стало известно о возможном совместном с Южной Кореей производстве основного боевого танка K2 Black Panther.

Сообщается о проведении переговоров по этому вопросу. На них обсуждались детали возможного контракта, в частности передача технологий. Никаких других подробностей пока не обнародовано.

Производители К2 в последнее время начали активное продвижение своего детища на международных рынках вооружений.

Вероятно, первым иностранным государством, закупившим эти гусеничные боевые машины, станет Оман. Всего речь идет о 76 экземплярах.

Сухопутные войска Польши также первоначально заинтересовалось южнокорейской разработкой - им была предложена более совершенная модернизированная версия, которая пока существует в виде макетов. Однако американцы с их M1A2C (М1А2 SEPv3), похоже, не намерены пускать сюда каких-либо конкурентов.

Для армии Норвегии создан K2NO с израильской активной защитой Trophy, такой образец был показан на 13-й Сеульской аэрокосмической и оборонной выставке, проходившей в октябре текущего года. Как ожидается, он будет проходить сравнительные испытания с германским Leopard 2A7NO.

Что касается Египта, то после объявленных соглашений о выпуске там самоходных артиллерийских орудий К9 Thunder многие эксперты ожидали, что следующим кандидатом на место в вооруженных силах этой страны будет уже Black Panther. И, как видим, они не ошиблись.

В армии АРЕ насчитывается около 3850 танков, из них относительно современными являются лишь 1100 М1А1, все остальные, такие как Т-54/55, Т-62, М60А1/А3, давно уже устарели и требуют замены.

Учитывая высокую стоимость К2 (около 9 млн долларов), проблемы технического характера, которые до сих пор полностью не преодолены, египтянам все равно придется искать еще одного производителя бронетехники. Только с помощью нескольких стран есть шанс полного обновления танкового парка.

Алексей Брусилов

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Страны
Германия
Египет
Израиль
Норвегия
Оман
Польша
США
Южная Корея
Продукция
K2
Leopard-2
M1 Abrams
М-60
Т-62
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