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Путин рассказал о новой гиперзвуковой ракете

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Источник изображения: Фото: Reuters

В ближайшее время в России появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 чисел Маха, рассказал президент страны Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!». Трансляцию выступления главы государства ведет РИА Новости.

«Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — передает «Интерфакс» заявление президента.

Ранее в ноябре Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи сообщил, что в 2022 году Вооруженные силы России начнут принимать гиперзвуковые ракеты «Циркон».


Иван Потапов

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