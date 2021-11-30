Займы под ПТС: секреты выгодного кредитования под залог автомобиля

Финансовая нестабильность в очередной раз привела к резкому росту популярности кредитных продуктов. На фоне коронавирусного кризиса банки ожидаемо ужесточили требования, и занять здесь деньги становится все сложнее (особенно для клиентов с проблемной или нулевой кредитной историей). Впрочем, на смену традиционному потребительскому кредитованию еще несколько лет назад пришел более доступный финансовый продукт, быстро ставший востребованным. Речь идет о займах под залог ПТС, которые сегодня доступны практически каждому автовладельцу, имеющему в законной собственности транспортное средство в нормальном техническом состоянии.

Важно понимать, что займы под сам автомобиль и его ПТС – принципиально разные кредитные продукты. В первом случае заемщик оставляет машину на весь срок кредитования в специально оборудованном месте – на стоянке банка или компании, выдавшей заем. Что касается займов под залог ПТС, то в такой ситуации автомобиль остается у вас, и вы пользуетесь им в привычном режиме вплоть до полного погашения кредитной задолженности.

Кто выдает займы под ПТС

Если вы решились взять деньги в долг под залог личного транспорта, имейте в виду, что базовые условия разных организаций могут существенно различаться.

Банки

В первую очередь, кредиты под паспорт транспортного средства иногда выдают уже упомянутые банки, однако далеко не все. Здесь вам предложат оформить разве что кредит под залог самого автомобиля с обязательной постановкой машины на стоянку. А вот к кредитованию под документы большинство банков относится довольно скептически.

Еще одна сложность кроется в том, что банковские организации чрезвычайно требовательно относятся не только к самому заемщику, но и к предмету залога – автомобилю. Вам, скорее всего, откажут в заемных средствах, если ваше авто – продукт отечественного автопрома (особенно с солидным пробегом). Даже если клиенту и одобрят заем под ПТС, в качестве залогового имущества в банке будет рассмотрена лишь ликвидная иномарка не старше семи-восьми (максимум десяти) лет.

Не отличаются банки и скоростью обслуживания клиентов, желающих кредитоваться. На рассмотрение заявки обычно уходит несколько дней, а деньги в случае одобрения можно ждать дольше недели. Подводя итог, можно сделать вывод: банк – далеко не лучший выбор для оформления быстрого кредита под паспорт транспортного средства

МФО

Помимо банков, услуги по кредитованию под залог ПТС значатся и на сайтах многих микрофинансовых организаций, выдающих быстрые деньги до зарплаты. При этом заемные средства в МФО обещаны практическим всем, от студентов и пенсионеров до заемщиков с просрочками. В то же время, на практике получить здесь крупную сумму в большинстве случаев нереально. По причине небольшого объема финансового капитала компании в формате «деньги до зарплаты» предложат вам несколько десятков (в лучшем случае сотен) тысяч рублей на короткий срок. Для справки: сроки кредитования заемщиков в мелких МФО в редких случаях превышают 6-12 месяцев. Кроме того, такие компании практически всегда многократно завышают процентные ставки.

Автоломбард

Наконец, третий вариант, оптимальный в случае с кредитами под ПТС – автоломбарды. Это узкоспециализированные компании, занимающиеся выдачей займов под авто или ПТС, и поэтому условия их работы максимально адаптированы под эти кредитные продукты.

Обратившись в автоломбард, обычно можно получить до 70-80% рыночной стоимости транспортного средства (иногда больше), причем сумма займа в этом случае будет исчисляться миллионами рублей. При этом заемные средства обычно выдаются на весьма солидный срок – не менее 3-5 лет. Если заемщик решит погасить кредитную задолженность досрочно, это всегда можно будет сделать без штрафов, неустоек и лишних процентов.

Учитывая то, что через ломбарды регулярно проходит большое количество автомобилей, здесь обычно работают по-настоящему экспертные оценщики. Такие специалисты способны за 15-20 минут оценить техническое состояние транспортного средства, а также его реальную стоимость в качестве предмета залога. Сама компания заинтересована в выдаче кредитных средств в необходимом объеме. По этой причине в ломбарде с максимальной вероятностью можно рассчитывать на честную оценочную экспертизу.

Еще один плюс – демократичное отношение к заемщику и предмету залога. Поскольку деньги выдаются в долг под залог дорогого имущества, автоломбард охотно одобрит крупную сумму без проверки КИ и справок о доходах. Требования к машине также будут минимальными. Это может быть практически любой автомобиль на ходу. Кстати, большинство автоломбардов принимают в качестве залога не только легковые автомобили. Здесь можно без лишних проверок взять заем под грузовой и коммерческий транспорт, мотоцикл, моторную лодку и даже строительную спецтехнику. Единственные условия – исправное техническое состояние имущества и документы, подтверждающие право собственности.

Как выбрать автоломбард

Перед тем, как обратиться в ломбард с заявкой на заем, стоит как можно щепетильнее изучить рынок и его предложения. Обратите внимание на отзывы пользователей на тематических площадках, а также наличие лицензий и другой юридически значимой информации на сайте компании. Там же можно изучить детальные условия кредитования.

В частности, на сайте автоломбарда «Ваш финансовый партнер» вы можете в любой момент подать онлайн-заявку, быстро получив заемные средства в размере до 5 миллионов рублей. Если клиент и его машина отвечают заявленным требованиям, компания готова выдать до 90% стоимости транспортного средства. Сроки кредитования составляют до 3 лет, а процентная ставка начинается с 1.5%, что гораздо ниже, чем во многих других ломбардах и МФО. При этом организация предлагает клиентам оформить договор в день обращения в одном из офисов или путем выездного обслуживания.