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ТАСС

Россия и Греция улучшат взаимодействие между флотами в нейтральных водах

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Универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции в проливе Босфор. 29 октября 2020
Универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции в проливе Босфор. 29 октября 2020.
Источник изображения: © REUTERS / Murad Sezer

Изменения направлены на повышение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил двух стран в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия и Греция подписали протокол об изменениях в соглашении о предотвращении инцидентов между военно-морскими флотами на море. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"30 ноября в ходе XIII сессии смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель министра иностранных дел Греческой Республики Милтиадис Варвициотис подписали протокол о внесении изменений в российско-греческое межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, вносимые изменения направлены на повышение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил двух стран в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей.

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Страны
Греция
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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