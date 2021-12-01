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РИА Новости

Президент Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом России на действия НАТО

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для РФ, заявил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" - ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - сказал Путин.

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Польша
Россия
Румыния
Продукция
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