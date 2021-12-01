Глава МИД РФ Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Страны НАТО перебрасывают к границам РФ военную технику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черноморском регионе.

Как полагают в российском Минобороны, Соединенные Штаты пытаются развернуть армейскую группировку недалеко от границ РФ, а одна из целей Вашингтона – военное освоение Украины.

При этом заявления некоторых западных политиков и публикации в СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, президент РФ Владимир Путин ранее назвал алармистскими.

Он подчеркнул, что Москва никогда не согласится с тем, что якобы выступает одной из сторон внутриукраинского конфликта.

В российском внешнеполитическом ведомстве также опровергли предположения о "стягивании войск к границе с Украиной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему президент Литвы Гитанас Науседа назвал угрозой для НАТО военную интеграцию России и Белоруссии.