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РИА Новости

Глава МИД РФ Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Страны НАТО перебрасывают к границам РФ военную технику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черноморском регионе.

Как полагают в российском Минобороны, Соединенные Штаты пытаются развернуть армейскую группировку недалеко от границ РФ, а одна из целей Вашингтона – военное освоение Украины.

При этом заявления некоторых западных политиков и публикации в СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, президент РФ Владимир Путин ранее назвал алармистскими.

Он подчеркнул, что Москва никогда не согласится с тем, что якобы выступает одной из сторон внутриукраинского конфликта.

В российском внешнеполитическом ведомстве также опровергли предположения о "стягивании войск к границе с Украиной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему президент Литвы Гитанас Науседа назвал угрозой для НАТО военную интеграцию России и Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Литва
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
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