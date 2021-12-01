Войти
Интерфакс-АВН

Истребители Белоруссии и РФ провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы

477
0
0
Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Минск. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белорусские и российские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает Минобороны республики.

"Белорусские и российские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы. Полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток", - отметили в Минобороны.

Там также уточнили, что продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Белоруссии в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России.

Ранее о совместном патрулировании вдоль государственной границы Белоруссии в Минобороны этой страны сообщали 25 ноября.

"Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - сообщили в белорусском военном ведомстве.

"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Похожие новости
13.11.2019
Первые два закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Беларусь 13 ноября
23.09.2019
В чем броневик CS/VN3 белорусской армии превосходит "российскую" "Рысь"
11.09.2019
Мадуро готовится к войне: зачем Венесуэле учения на границе с Колумбией
06.03.2013
Фланговый удар по российскому ОПК
13.02.2013
Портфель индийских заказов – семь миллиардов долларов
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:34
  • 8
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов