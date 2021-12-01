Истребители Белоруссии и РФ провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы

Минск. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белорусские и российские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает Минобороны республики.

"Белорусские и российские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы. Полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток", - отметили в Минобороны.

Там также уточнили, что продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Белоруссии в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России.

Ранее о совместном патрулировании вдоль государственной границы Белоруссии в Минобороны этой страны сообщали 25 ноября.

"Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - сообщили в белорусском военном ведомстве.

"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны Белоруссии.