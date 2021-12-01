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В России разработают умную насадку на прицел

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Источник изображения: Фото: Ростех

Умную насадку на прицел разрабатывают в России. Устройство позволит автоматически вносить поправки для точной стрельбы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Насадку разрабатывают специалисты Новосибирского приборостроительного завода (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Устройство позволит синхронизировать положение прицельного знака с данными баллистического вычислителя, дальномера и метеодатчиков.

«Насадка предназначена для любых прицелов к спортивному либо охотничьему оружию. Это новое техническое решение, на данный момент на него оформлен российский патент. Автоматизация прицелов позволит пользователю не отвлекаться на постоянно меняющийся ветер и расчет расстояния до цели — остается лишь метить в центр перекрестия и попадать в цель», — отметил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В «Ростехе» отметили, что перспективное устройство сможет работать с любыми прицелами, включая распространенные гражданские модели.

В октябре в Корпус морской пехоты США начал испытания систем управления огнем SMASH 2000. Умные прицелы для стрелкового оружия позволяют распознавать и сопровождать цели.

В сентябре главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о создании умного стрелкового комплекса. Он отметил, что перспективный комплекс позволит автоматизировать подготовку к стрельбе. Элементы системы показали на форуме «Армия-2021».


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Концерн Калашников
НПЗ
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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