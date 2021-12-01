Войти
WarSpot

Китай начал испытания третьего вертолётоносца

437
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Китай устанавливает рекорды в скорости постройки вертолётоносцев. Вчера, 29 ноября, портал navalnews.com сообщил о том, что с верфи Hudong Zhonghua в Шанхае вышел на первые ходовые испытания третий корабль проекта Type 075.

Первые два корабля этого проекта также были построены на Hudong Zhonghua. Первый Type 075 сошёл на воду в сентябре 2019 года и начал ходовые испытания в августе 2020 года, второй — в апреле 2020 года с началом ходовых испытаний в декабре 2020 года. Таким образом, каждые полгода верфь спускала на воду вертолётоносец.

Выход третьего корабль проекта Type 075 на ходовые испытания:

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а их водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов каждый. Для собственной защиты корабли проекта Type 075, предположительно, вооружены 30-мм артиллерийскими комплексами H/PJ-11 и зенитными ракетами HHQ-10.

Сравнение габаритов современных вертолётоносцев/лёгких авианосцев

Источник изображения: navalnews.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
HQ-10
J-11
Проекты
2020-й год
Авианосец
ОБСЕ
Похожие новости
04.11.2021
Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца
12.02.2014
Второй после США
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
13.07.2011
Самолеты вместо рулеток
10.06.2011
Не для азарта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:34
  • 8
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов