Китай начал испытания третьего вертолётоносца

Китай устанавливает рекорды в скорости постройки вертолётоносцев. Вчера, 29 ноября, портал navalnews.com сообщил о том, что с верфи Hudong Zhonghua в Шанхае вышел на первые ходовые испытания третий корабль проекта Type 075.

Первые два корабля этого проекта также были построены на Hudong Zhonghua. Первый Type 075 сошёл на воду в сентябре 2019 года и начал ходовые испытания в августе 2020 года, второй — в апреле 2020 года с началом ходовых испытаний в декабре 2020 года. Таким образом, каждые полгода верфь спускала на воду вертолётоносец.

Выход третьего корабль проекта Type 075 на ходовые испытания:

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а их водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов каждый. Для собственной защиты корабли проекта Type 075, предположительно, вооружены 30-мм артиллерийскими комплексами H/PJ-11 и зенитными ракетами HHQ-10.