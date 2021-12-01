«Россия не способна проводить десантные операции»

В Польше нашли «самое слабое место» ВДВ России

По мнению польских военных экспертов, у России сегодня не хватает военно-транспортных самолетов, чтобы удовлетворить все потребности Воздушно-десантных войск при проведении «десантных операций». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько справедливы такие утверждения.

В специализированном польском оружейном издании Defence24 считают, что у России сегодня «не более сотни» военно-транспортных самолетов. Речь идет о моделях Ил-76МД и Ил-76МД-90А, 10 Ан-124, Ан-22, Ан-26 и Ан-72.

«Этот аспект не позволяет российской стороне использовать мощь ВДВ в полной мере, поскольку имеющегося количества машин не хватит, чтобы высадить даже одну дивизию. Возможна переброска лишь 1200 военнослужащих и 75 единиц техники», - считают эксперты Defence24.

Дефицит самолетов они называют «самым слабым местом» ВДВ России и делают вывод: «Россия сегодня не способна проводить десантные операции».

«Время парашютистов прошло»

Воздушно-десантных операций за всю историю десантных войск разных государств было проведено не так уж и много. Еще меньше среди них - успешных.

В период с 20 мая по 1 июня 1941 года Германией была проведена Критская воздушно-десантная операция (кодовое наименование «Меркурий») с целью захвата этого стратегически важного острова в восточной части Средиземного моря. Немецкие десантники смогли выполнить поставленные перед ними задачи, но понесли столь тяжелые потери в людях и технике, что в беседе с генерал-лейтенантом Куртом Штудентом, руководившим операцией, Адольф Гитлер заявил, что «время парашютистов прошло».

В период с 18 января по 28 февраля 1942 года Красной Армией была проведена Вяземская воздушно-десантная операция по высадке десанта в тыл немецких войск в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. В целом ее расценивают как не достигшую поставленных целей.

Воздушно-десантная операция американцев в Нормандии 6 июня 1944 года также сопровождалась огромными потерями. Основная проблема в ходе выброски парашютистов заключалась в чрезмерном рассеянии десантников. Потери американцев - от трети до половины от общего числа десантников.

Одна из крупнейших за всю историю высадка воздушного англо-американского десанта в Голландии в период с 17 по 25 сентября 1944 года (так называемая Арнемская воздушно-десантная операция) в целом тоже закончилась неудачей. Основная стратегическая цель операции - открытие пути для вторжения в Германию через северо-запад страны - так и не была достигнута. Надо отметить, что в ходе Арнемской операции впервые парашютным способом выбрасывалась целая воздушно-десантная армия.

Воздушно-десантные войска ВС СССР в послевоенное время провели две успешные воздушно-десантные операции. Одна из них была осуществлена 21 августа 1968 года в ходе операции «Дунай» с целью захвата столицы Чехословакии - города Прага. В тот период времени посадочным способом были высажены подразделения и части сразу двух воздушно-десантных дивизий - 7-й и 103-й вдд.

В декабре 1979 года была проведена воздушно-десантная операция по доставке частей 103-й воздушно-десантной дивизии из Витебска и 345-го отдельного парашютно-десантного полка из Ферганы на афганские аэродромы Баграм и Кабул. Она также проводилась посадочным способом. Надо заметить, и это весьма существенно, что и в 1968, и в 1979 году какого-либо сопротивления высадке войск оказано не было.

Вот, собственно говоря, и весь итог за последние 80 лет.

Цели проводить «десантные операции» нет

На момент распада СССР Военно-транспортная авиация ВВС ВС СССР в целом (с учетом отдельных военно-транспортных авиационных полков) имела примерно семь военно-транспортных авиационных дивизий (втад) в составе 20 военно-транспортных авиационных полков (втап). Советская ВТА располагала около 600 самолетами.

Для выброски парашютным способом воздушно-десантной дивизии в полном составе надо как минимум 350 самолетов класса Ил-76.

Но такой задачи и современная Россия, и поздний СССР - а равно и весь остальной мир - просто не ставили. Цели «проводить масштабные десантные операции» у военных сегодня нет. Упор делается отработку выброски парашютно-десантных батальонов, максимум - воздушно-десантных бригад. Делается это в рамках отработки других операций и для содействия другим силам.

При этом чаще десант осуществляется не с помощью военно-транспортных самолетов, а с помощью транспортных вертолетов. Благо, вертолетов в России достаточно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок