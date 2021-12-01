Turkish Aerospace поставит Казахстану три БЛА "Анка" класса MALE

ЦАМТО, 30 ноября. Компания Turkish Aerospace поставит Казахстану три средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Анка" (Anka) и две наземные станции управления.

Как сообщает Jane’s со ссылкой на пресс-релиз турецкой компании от 27 ноября в социальной сети Twitter, поставка будет осуществлена до 2023 года. Другие подробности сделки не сообщаются.

Генеральный директор Turkish Aerospace Темель Котиль в интервью турецкому государственному агентству Anatolia News Agency 27 ноября заявил, что "компания считает экспорт в Казахстан важным успехом после сделки с Тунисом и гордится тем, что БЛА "Анка" теперь будет востребован на международном рынке".

Как ранее сообщал ЦАМТО, после продолжительных переговоров в конце 2020 года Turkish Aerospace достигла соглашения о поставке командованию ВВС Туниса трех БЛА "Анка-S" и трех наземных пунктов управления. Стоимость продажи оценивается в 80 млн. долл.

БЛА "Анка-S" – средневысотный БЛА большой продолжительности полета, который может применяться в любое время суток для ведения разведки, обнаружения и поражения целей. Аппарат оборудован двигателем PD-170 производства TUSAS TEI мощностью 170 л.с., может находиться в воздухе на высотах до 30 тыс. футов до 24 часов, нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Максимальная скорость полета БЛА – 217 км/ч.

Вариант "Анка-S" оснащен модифицированным обтекателем с антенной спутниковой связи Viasat VR-18C, которая обеспечивает безопасную связь за пределами прямой видимости. Вооружение БЛА могут составить восемь 2,75-дюймовых управляемых ракет CIRIT разработки турецкой Roketsan или 4 ракеты MAM-L.

БЛА "Анка" совершил первый полет 30 октября 2010 года и был принят на вооружение ВС Турции в 2017 году.