Эксперт Сивков: украинской армии не удалось сделать скачок в технической оснащенности

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинской армии за семь лет с момента конфликта на Донбассе не удалось сделать скачок в технической оснащенности, но её боевой дух вырос за счёт пропаганды и чистки рядов, заявил во вторник РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.

Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего армия его страны стала "несравненно сильнее", чем в 2014 году, и сможет "ответить на удар" России.

"Если сравнивать украинскую армию семилетней давности с сегодняшними ВСУ с точки зрения военно-технического оснащения, то она несильно укрепилась. Украинским войскам пришлось вводить в строй старые танки Т-72, которые стояли у них на складах ещё с советских времен. Однако моральная готовность солдат сражаться безусловно выросла", - констатировал эксперт.

Сивков пояснил, что рост боевого духа украинских Вооруженных сил связан с тем, что за эти семь лет личному составу армии удалось "хорошо промыть мозги как молодёжи, составляющей рядовой состав ВСУ, так и офицерам".

Военных, которые симпатизировали России и не были подвержены внушению, отстранили от должностей, отметил собеседник агентства.

По мнению эксперта, неоднозначным является решение командования украинской армии перейти на стандарты боевой подготовки НАТО, поскольку они неоднозначно себя зарекомендовали в реальных боевых действиях, в том числе в Ираке и Афганистане.

"В целом, Вооруженные силы Украины, бесспорно, свой уровень оперативно-тактической выучки существенно повысили, но направленность оперативной боеподготовки работает против них. Да и семь лет назад ВСУ нельзя было назвать слабым противником, просто у них не было стимула сражаться – вспомнить хотя бы 25-ю десантно-штурмовую бригаду, перешедшую на сторону ополченцев", - подытожил собеседник агентства.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

При этом в РФ не раз опровергали сообщения западных СМИ о том, что она якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – "это и смешно, и опасно".