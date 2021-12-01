В МИД раскритиковали объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО подрывает усилия по недопущению использования этих сфер в военных целях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

"Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО, в том числе по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора, подрывает международные усилия по формированию юридически обязывающих механизмов по недопущению использования этих сфер в военных целях", - говорится в сообщении.