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РИА Новости

В МИД раскритиковали объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО подрывает усилия по недопущению использования этих сфер в военных целях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

"Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО, в том числе по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора, подрывает международные усилия по формированию юридически обязывающих механизмов по недопущению использования этих сфер в военных целях", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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