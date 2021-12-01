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Российская газета

Механики-водители преодолели 1,5 тысячи километров на легендарных Т-34

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Источник изображения: Пресс-служба Западного военного округа

Механики-водители Кантемировской танковой дивизии на легендарных танках времен Великой Отечественной войны Т-34 преодолели более полутора тысяч километров. В занятиях на танкодроме участвовали около 40 военнослужащих и порядка десяти исторических машин.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в нынешнем году на подмосковном полигоне "Головеньки" в ходе выполнения зачетных упражнений военнослужащие преодолевали крутые подъемы и спуски, "грязевые ванны", колейные мосты и противотанковые рвы. Кроме того, они отработали приемы маневрирования на участках с отсутствием дорожного покрытия и на полном бездорожье.

Исторические танки Т-34 прошли все испытания достойно.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
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