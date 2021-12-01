BAE Systems приступила к летным испытаниям первого истребителя "Тайфун" для ВВС Катара

Первый истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания) для ВВС Катара, в первом полете, 25.11.2021.

ЦАМТО, 30 ноября. В Великобритании начались летные испытания первого заказанного для Военно-воздушных сил Катара многоцелевого истребителя "Тайфун" по контракту от 2017 года.

Как сообщает Scramble.nl, самолет все еще в грунтовке (временный серийный номер ZR505 и строительный номер MS001) был замечен во время взлета с аэродрома "Уортон" 25 ноября.

В настоящее время летчики ВВС Катара проходят обучение в 12-й эскадрилье британских ВВС в Конингсби. Ожидается, что первая партия истребителей "Тайфун" будет передана Катару летом 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, 17 сентября 2017 года министры обороны Великобритании и Катара подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 многоцелевых истребителей "Тайфун". Соглашение также включало опцион на поставку 6 реактивных УТС "Хок AJT". 10 декабря 2017 года правительство Катара заключило с BAE Systems контракт стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (около 6,9 млрд. долл.) на поставку истребителей, сопутствующего пакета обслуживания техники и обучение личного состава.

Контракт вступил в силу 18 сентября 2018 года после получения компанией BAE Systems первого платежа. Правительство Великобритании поддерживает сделку за счет страхования и кредитной линии, открытой Департаментом по гарантиям экспортных кредитов Великобритании (UK Export Finance – UKEF).

В июне 2018 года в контракт было внесено изменение, согласно которому ВВС Катара получат 9 УТС "Хок AJT" вместо шести. Соответствующие изменения были внесены и в начальный пакет поддержки. Передача первого "катарского" УТС "Хок AJT" объединенной учебной эскадрилье на а/б "Лиминг" (Великобритания) состоялась в сентябре 2021 года.