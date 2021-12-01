Английская разведка призналась в отсутствии у нее «искусственного интеллекта»

Британской внешней разведке MI6 понадобится помощь технологического сектора для противодействия угрозам, исходящим от Китая и России, которые стремятся получить преимущество, овладевая искусственным интеллектом.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на речь, которую глава агентства Ричард Мур произнесет в Международном институте стратегических исследований.

«Я не могу не подчеркнуть, насколько это кардинальное изменение в культуре, этике и способе работы MI6, поскольку мы традиционно полагались в первую очередь на наши собственные возможности для разработки технологий мирового класса, которые нам нужны, чтобы оставаться в секрете и выполнять нашу миссию», - приводит издание выдержки из речи Мура.

По его словам, агентство должно стать «более открытым, чтобы оставаться в секрете».

Как отмечает газета, Китай быстро улучшает свои возможности в киберпространстве, Россия «развивает свои хакерские возможности».

«Наши противники вкладывают деньги и амбиции в овладение искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им рычаги влияния», - заявил Мур.