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Израиль построит в пустыне еще одну разведбазу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Израиля и компания ведущая операции по недвижимости Shikun & Binui подписали соглашение о строительстве нового разведывательного центра ЦАХАЛа в Негеве.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, соглашение включает финансирование, планирование и эксплуатацию базы в течение 26 лет. 

Ожидается, что к 2028 году база будет обслуживать 12 000 солдат и офицеров разведки и кибер-подразделений, а также дополнительные подразделения, говорит Eadaily.

По случаю соглашения министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил: «Армия обороны Израиля продолжит быть первопроходцем в освоении Негева и укреплении израильского общества… Подписанное нами соглашение является дополнительным доказательством того, что ЦАХАЛ является неотъемлемой частью нации, которую она строит и на которой построена… Условия на базе, которую мы построим, и средства, которые будут инвестированы в её инфраструктуру, улучшат возможности Управления военной разведки…Это проект национального масштаба… и поэтому все члены правительства собралось вместе, чтобы поддержать решение правительства, которое было принято две недели назад… Я не сомневаюсь, что мы сажаем семена лучших разведывательных возможностей, более сильной нации и лучшей экономики в будущем».

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Гана
Израиль
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