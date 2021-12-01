Израиль построит в пустыне еще одну разведбазу

Министерство обороны Израиля и компания ведущая операции по недвижимости Shikun & Binui подписали соглашение о строительстве нового разведывательного центра ЦАХАЛа в Негеве.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, соглашение включает финансирование, планирование и эксплуатацию базы в течение 26 лет.

Ожидается, что к 2028 году база будет обслуживать 12 000 солдат и офицеров разведки и кибер-подразделений, а также дополнительные подразделения, говорит Eadaily.

По случаю соглашения министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил: «Армия обороны Израиля продолжит быть первопроходцем в освоении Негева и укреплении израильского общества… Подписанное нами соглашение является дополнительным доказательством того, что ЦАХАЛ является неотъемлемой частью нации, которую она строит и на которой построена… Условия на базе, которую мы построим, и средства, которые будут инвестированы в её инфраструктуру, улучшат возможности Управления военной разведки…Это проект национального масштаба… и поэтому все члены правительства собралось вместе, чтобы поддержать решение правительства, которое было принято две недели назад… Я не сомневаюсь, что мы сажаем семена лучших разведывательных возможностей, более сильной нации и лучшей экономики в будущем».