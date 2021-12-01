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Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряженность на внешней границе Европейского союза, Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличила свое присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и незаконной аннексии Крыма в 2014 году, а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбасском регионе.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в Балтийском регионе", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

Он также подчеркнул, что с целью предотвращения любой конфронтации необходимость активизации и изменения присутствия постоянно анализируется. Столтенберг отметил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.

Генсек НАТО сообщил, что как в Литву, так и в другие страны будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами. Он также напомнил, что посетил вместе с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен не только Латвию, но и Литву, чтобы показать, что и НАТО, и ЕК едины в борьбе против гибридной атаки, направленной со стороны Белоруссии на страны, входящие в Североатлантический альянс.

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Латвия
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1 комментарий
№1
01.12.2021 11:19
Как раз получится, что военный контингент НАТО равен по численности населению Латвии ((
0
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