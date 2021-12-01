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Российская газета

Экспортные версии Ми-28НМ и Ка-52М получат универсальную ракету

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Источник изображения: Александр Мальгавко/РИА Новости

Новейшие российские ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ получат на вооружение управляемую многоцелевую ракету "Изделие 305Э". Это позволит усилить боевые возможности экспортно ориентированных винтокрылых машин.

Данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолетов, сообщил ТАСС заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов. Она в состоянии поразить все типы целей на поле боя.

Сергей Михайлов добавил, что ранее создавались две модификации ракет для поражения бронетанковых и остальных целей, теперь вертолеты смогут поражать единым боеприпасом любые цели на поле боя. Писала об этом и "РГ".

"Изделие 305Э" - ракета разработана в Конструкторским бюро машиностроения в Коломне. Впервые представлена на форуме "Армия-2021". Дальность ее полета - 14,5 тысячи метров.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Проекты
АРМИ-20XX
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