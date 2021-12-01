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Интерфакс-АВН

В СВР видят попытки Вашингтона и Лондона переложить на ЕС ответственность за сохранение жизнеспособсности экономики Украины

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Герб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - США и Великобритания пытались переложить на Евросоюз ответственность за сохранение жизнеспособсности экономики Украины, в том числе в условиях роста цен на энергоносители и устаревания ее энергетической инфраструктуры, заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).

"По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой", - говорится в комментарии СВР, распространенном во вторник.

В спецслужбе напомнили, что в середине ноября этого года в Киеве прошла встреча представителей дипмиссий стран ЕС на Украине, в которой приняли участие высокопоставленные дипломаты США и Великобритании.

"Эмиссары Вашингтона и Лондона пытались посеять панику, продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории. Они настойчиво требовали от стран Евросоюза проявлять солидарный подход. В интерпретации американца и британца, это единственный способ спасти русофобский киевский режим", - отмечается в комментарии.

"На встрече в Киеве в адрес государств ЕС был озвучен настоятельный призыв оказать помощь украинской стороне в обеспечении энергией из альтернативных источников. Вашингтон и Лондон попытались возложить на Евросоюз затратные обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране, ветшания ее энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители", - подчеркнули в СВР.

Утверждалось, что именно страны ЕС "ответственны за то, чтобы предстоящей суровой зимой Украина не утратила окончательно экономическую устойчивость", отмечается в комментарии.

"Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. Здесь сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс. Дипломаты видят, что украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях", - заявили в СВР.

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Великобритания
Россия
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Украина
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