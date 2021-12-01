Исполнилось 92 года со дня образования Главного управления вооружения ВС РФ

ЦАМТО, 30 ноября. Главному управлению вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации 28 ноября исполнилось 92 года со дня образования.

В этот день в 1929 году была учреждена должность начальника вооружений Рабоче-крестьянской Красной армии и создан его аппарат – Служба вооружений РККА.

За весь период своей деятельности аппарат начальника вооружения неоднократно переформировывался в разные структуры, службы и органы управления. Как правило, организационно-штатные изменения совпадали с очередными этапами реформирования нашего государства и его Вооруженных Сил. Однако, несмотря на все преобразования, всегда неизменным оставалась общая направленность деятельности этого важнейшего органа военного управления, отвечающего за техническое перевооружение Вооруженных Сил.

В настоящее время существенно изменился характер войн и вооруженных конфликтов, которые стали высокотехнологичными, динамичными, требующими принципиально новых подходов как к их ведению, так и к военно-техническому обеспечению.

В условиях сложной военно-политической обстановки, обострения угроз безопасности страны, Российская Федерация целенаправленно и последовательно осуществляет политику сдерживания и предотвращения военных конфликтов, выполняет мероприятия по совершенствованию военной организации, форм и способов применения Вооруженных Сил, перевооружению войск и сил.

Оснащение Вооруженных Сил современными образцами ВВСТ является приоритетной задачей, реализуемой в целях обеспечения национальной обороны, государственной и общественной безопасности Российской Федерации.

Эти задачи трансформированы в Государственную программу вооружения на 2018-2027 годы, основной целью которой является комплексное развитие системы вооружения Российской Федерации на основе комплектных поставок современного отечественного вооружения и специальной техники.

В настоящее время Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева является одним из ключевых центральных органов военного управления по выработке системы концептуальных взглядов и практических мероприятий, реализуемых в целях военно-технического обеспечения национальной безопасности государства, развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации и оборонно-промышленного комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.