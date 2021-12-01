Россия передаст Монголии авиатехнику и поможет в модернизации аэродромной инфраструктуры

ЦАМТО, 30 ноября. Россия поставит ВС Монголии авиатехнику, а также поможет в модернизации аэродромной инфраструктуры, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

"Придаем важное значение двусторонним контактам в военно-технической сфере. Продолжаем реализацию шагов, направленных на развитие вооруженных сил Монголии. В частности, это модернизация аэродромной инфраструктуры, поставка авиационной техники, а также ремонт бронетанковой техники", – сказал начальник Генштаба ВС РФ.

Она также отметил позитивные итоги 12-го заседания совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, прошедшего на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

"Мы рассчитываем на поддержку наших инициатив в международной политике и намерены плодотворно работать по всем направлениям военного и военно-технического сотрудничества", – сказал Валерий Герасимов.

Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом прошла в рамках официального визита российского военачальника в Монголию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.