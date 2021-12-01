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ЦАМТО

ВВС Тайваня получили первый УТС T-5

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Источник изображения: Фото: snafu-solomon.com

ЦАМТО, 30 ноября. Командование ВВС Тайваня 29 ноября на авиабазе Тайдун приняло первый новый УТС повышенной летной подготовки T-5 "Брэйв Игл" (Brave Eagle /Yung Yin).

УТС T-5 был произведен на мощностях Тайваньской авиастроительной корпорации Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC).

Как сообщает агентство CNA, самолет с серийным номером 11003 вылетел с авиабазы Тайчжун, где расположено предприятие AIDC в 10:10 по местному времени и в 10:34 совершил посадку на авиабазе Тайдун в юго-восточной части острова.

Мероприятие по приемке первого УТС T-5 было закрыто для публики и представителей средств массовой информации. Согласно отчету Министерства национальной обороны, направленному в сентябре Законодательному Юаню, до конца года AIDC планирует поставить ВВС два самолета T-5.

Второй УТС T-5 с серийным номером 11004 также сошел с конвейера и выполнил первые испытательные полеты в Тайчжуне 27 ноября.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года командование ВВС Тайваня заключило с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) контракт на разработку проекта и поставку национального УТС повышенной подготовки. Одновременно NCSIST подписал меморандум о сотрудничестве в рамках разработки проекта и производства 66 новых УТС/УБС с национальной корпорацией AIDC. Министерство национальной обороны Тайваня выделило на реализацию программы 68,6 млрд. тайв. долл. (2,21 млрд. долл. США). Разработка реализуется на базе проекта самолета XT-5, созданного AIDC на платформе национального истребителя IDF/F-CK-1.

Проектирование T-5 было завершено в марте 2018 года, после чего начались работы по сборке УТС. Первый опытный образец был готов в сентябре 2019 года. Первый полет опытный образец совершил в июне 2020 года, а летные испытания второго самолета начались в конце декабря 2020 года.

Предполагается, что все 66 серийных УТС T-5 будут поставлены заказчику к 2026 году и заменят устаревшие УТС AT-3. Версия легкого боевого самолета AT-5 предназначена для замены F-5E/F "Тайгер-2", которые эксплуатируются более 30 лет.

Новый УТС позволит ВВС Тайваня перейти от трехэтапной подготовки пилотов на трех типах самолетах к трехэтапной системе на двух типах самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Тайвань
Продукция
F-5
Цзинго
Компании
AIDC
Проекты
2020-й год
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