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ЦАМТО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и министр обороны Монголии обсудили вопросы ВТС

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Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора. Архивное фото
Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 30 ноября. Министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр и начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудили на встрече в Улан-Баторе вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.

"Такие встречи соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и способствуют наращиванию контактов между нашими вооруженными силами. Готовы обменяться мнениями по актуальным вопросам нашего сотрудничества в военной и военно-технической сферах", – сказал Валерий Герасимов.

Первый замминистра главы российского военного ведомства поблагодарил монгольскую сторону за традиционно радушный прием и поздравил с наступившим Днем независимости Монголии, который отмечался 26 ноября.

Валерий Герасимов выразил признательность за традиционное монгольское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году, в том числе и с личным участием министра обороны Гурсэдийна Сайханбаяра. В частности, Монголия приняла участие в IX Московской конференции по международной безопасности, в торжественном открытии Аллеи союзников советского народа в годы Великой Отечественной войны, где был представлен памятник "Союзники. Бойцы Монголии", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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