Новейшие бронеавтомобили "Линза" поступили в мотострелковое соединение, дислоцированное в Хабаровском крае

Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.

ЦАМТО, 30 ноября. В медицинские подразделения мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения ВВО поступили новейшие бронированные санитарные автомобили "Линза".

Бронеавтомобиль "Линза" создан на базе КамАЗ "Тайфун-К" 4х4 и оснащен современным двигателем, обеспечивающим автомобилю массой около 16 т скорость движения более 100 км/ч. Бронеавтомобиль "Линза" позволяет эвакуировать с поля боя до шести военнослужащих.

Комбинированная бронезащита, состоящая из керамики и стали, а также бронестекла обеспечивают круговую защиту экипажа от любого вида стрелкового вооружения, Конструкция кресел экипажа, ходовой части и днища корпуса бронеавтомобиля "Тайфун-К" позволяет выдержать подрыв мины мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Даже в случае повреждения одного из колес бронеавтомобиль может проехать около 50 км по пересеченной местности.

В ближайшее время личному составу медицинских подразделений предстоит отработать на новой технике порядок эвакуации условно раненых в ходе полевых занятий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.