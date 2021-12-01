Перспективная роботизированная платформа "Маркер" подтвердила способность форсировать водные преграды

ЦАМТО, 30 ноября. Перспективная роботизированная платформа "Маркер" в ходе испытаний подтвердила способность форсировать водные преграды, преодолев вброд водоем глубиной более 0,8 м.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил исполнительный директор предприятия-разработчика данного робота – НПО "Андроидная техника" кандидат технических наук Евгений Дудоров.

"В рамках проходящих в Челябинской области приемо-сдаточных испытаний платформы "Маркер", робот подтвердил заявленные характеристики по преодолению препятствий, в том числе преодолел брод глубиной более 0,8 м", – сказал он.

Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 т может оснащаться различным вооружением.

Как напоминает агентство, ранее было проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.

Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.

За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска БЛА, передает "РИА Новости".