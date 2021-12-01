Модернизированный ЗРПК "Панцирь" стал охотником на дронов

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" будет в состоянии бороться с любыми беспилотными летательными аппаратами, в том числе и ударными. На базе комплекса выстроят эффективную модульную сеть противовоздушной обороны.

Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он добавил, что по итогам модернизации как раз и были значительно улучшены возможности "Панциря" по противодействию всем типам беспилотников.

"РГ" писала о том, что ЗРПК "Панцирь-С1М" укомплектован новыми зенитными управляемыми ракетами. А еще в три раза увеличен его объем защищаемой зоны, повышена и скрытность. Наряду с новыми ракетами ЗРПК может применять и ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Эксперты заявили, что модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс способен стать основой тактической противовоздушной обороны.

Это, кстати, оценили и зарубежные партнеры. На форуме "Армия-2021" Рособоронэкспорт подписал первый контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М".

Светлана Цыганкова