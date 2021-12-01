Войти
Российская газета

Модернизированный ЗРПК "Панцирь" стал охотником на дронов

568
0
0
Источник изображения: UMKH77R/wikimedia.org

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" будет в состоянии бороться с любыми беспилотными летательными аппаратами, в том числе и ударными. На базе комплекса выстроят эффективную модульную сеть противовоздушной обороны.

Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он добавил, что по итогам модернизации как раз и были значительно улучшены возможности "Панциря" по противодействию всем типам беспилотников.

"РГ" писала о том, что ЗРПК "Панцирь-С1М" укомплектован новыми зенитными управляемыми ракетами. А еще в три раза увеличен его объем защищаемой зоны, повышена и скрытность. Наряду с новыми ракетами ЗРПК может применять и ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Эксперты заявили, что модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс способен стать основой тактической противовоздушной обороны.

Это, кстати, оценили и зарубежные партнеры. На форуме "Армия-2021" Рособоронэкспорт подписал первый контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
01.12.2021
Разработчик заявил, что комплекс "Панцирь" станет центром системы по борьбе с БЛА
10.09.2021
Портфель экспортных заказов «Рособоронэкспорта» составляет более 52 млрд долларов
12.05.2021
Всемирный армейский магазин
31.03.2021
Военно-техническая дипломатия
02.12.2020
Сезон охоты на БЛА открыт
02.07.2019
Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2019": российские беспилотные системы вошли в топ-20 интереса зарубежных покупателей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:08
  • 7
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов