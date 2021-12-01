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Российская газета

На выставке в Египте УВЗ представляет Т-90МС и БМПТ

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Модель Т-90МС
Модель Т-90МС.
Источник изображения: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru

В столице Египта Каире начала работу Международная выставка Egypt Defence Expo 2021. На этом крупнейшем на африканском континенте оружейном форуме Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) познакомит специалистов и гостей со своими современными разработками - основным боевым танком Т-90МС и боевой машиной поддержки БМПТ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Девяностые" уже сумели хорошо зарекомендовать себя как эффективные боевые машины, способные действовать в горах и песчаных пустынях, где летняя дневная температура достигает +45-50 0С, а в зимние месяцы случаются даже заморозки.

Т-90МС обладает высокой боевой эффективностью, существенно превосходящей предыдущие образцы, а модульная конструкция позволяет добиться улучшения имеющихся характеристик в будущем в ходе модернизаций. БМПТ создана на базе Т-90. Она может противодействовать всем возникающим на поле боя угрозам, например, поражать противотанковые средства и живую силу противника.

Танки УВЗ знакомы военным ряда ближневосточных государств, некоторые из них уже эксплуатируют Т-90, поэтому так важны вопросы ремонта и модернизации.


Алексей Брусилов

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Страны
Египет
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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