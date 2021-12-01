Появилось видео падения британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth

Последние секунды британского F-35 B Lightning показали на видео.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

В соцсетях обнародовали видео крушения британского истребителя F-35B Lightning, произошедшего недавно в Средиземном море. На кадрах видно, как самолет в момент взлета ныряет с рампы носом в море. Как отмечает портал The Drive, при детальном рассмотрении можно заметить, что в момент катапультирования парашют пилота, похоже, зацепился за носовую часть самолета.

Расследование этого ЧП пока продолжается. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что в двигатель попала задвижка от дождя, которую забыли убрать.

Истребитель сейчас пытаются достать со дна моря. Как ранее сообщали западные СМИ, со ссылкой на представителей британского министерства обороны, есть опасения, что истребитель могут извлечь из воды другие страны, включая Россию.

Олег Корякин