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ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ поздравил монгольских военных с Днем независимости Монголии

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Flags_Russia_Mongolia
Флаги Монголии и России.

Также Валерий Герасимов отметил, что встреча глав Генштабов двух стран проходит в год столетия со дня образования монгольских вооруженных сил и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений

УЛАН-БАТОР, 30 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов поздравил монгольских военнослужащих с Днем независимости Монголии.

"Хочу поздравить Вас и весь личный состав национальных вооруженных сил с наступившим Днем независимости Монголии и пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества" - сказал начальник Генштаба в ходе встречи со своим монгольским коллегой генерал-лейтенантом Довчисурэнгийн Ганзоригом, состоявшейся во вторник в Улан-Баторе.

Также Валерий Герасимов отметил, что встреча глав Генштабов России и Монголии проходит в год столетия со дня образования монгольских вооруженных сил и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений. За вековой период сотрудничества двум народам довелось совместно пережить многое, в том числе плечом к плечу отстаивать независимость государств на полях сражений.

"Участие в мае текущего года парадного расчета вооруженных сил Монголии в Параде Победы на территории Восточного военного округа в городе Улан-Удэ воздало дань памяти героическим подвигам советского и монгольского народов в совместной борьбе против общего врага - фашизма. В условиях предпринимаемых западными странами попыток переписать историю Второй мировой войны очень важно эту память сохранить и закрепить в сердцах молодежи", - подчеркнул замглавы военного ведомства России.

Встреча начальников генеральных штабов российских и монгольских вооруженных сил прошла в рамках официального визита начальника Генштаба Вооруженных сил России в Монголию.

Также в ходе официального визита Валерий Герасимов встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и министром обороны Гурсэдийн Сайханбаяром.

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Монголия
Россия
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Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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