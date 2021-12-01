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ТАСС

Корвет "Гремящий" и две подлодки проекта "Варшавянка" прибыли во Владивосток

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«Гремящий»
«Гремящий».
Источник изображения: Nick Grigoriev

Моряки завершили межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский, в городе они проведут пополнение материальных запасов и плановое техническое обслуживание судов

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корвета "Гремящий" и подводных лодок проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" впервые прибыл в главную базу ТОФ Владивосток, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в ходе торжественного митинга на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил поздравил моряков отряда с прибытием в родную гавань. Кроме командования флота личный состав встречали родные и близкие, а также представители заводов-изготовителей, администрации Приморского края и Владивостока. Отряд завершил межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский, который начался в августе текущего года. В родном пункте базирования корвет "Гремящий" и подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проведут пополнение материальных запасов и плановое техническое обслуживание после завершения межфлотского перехода", - сообщила пресс-служба.

Корвет и обе подлодки способны нести крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" соответственно. Для Тихоокеанского флота это первые дизель-электрические подводные лодки, способные нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

В состав Тихоокеанского флота подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" была принята в ноябре 2019 года, "Волхов" - в октябре 2020 года, а на корвете "Гремящий" Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. В ходе межфлотского перехода моряки преодолели Атлантический и Индийский океан, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское моря.

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Страны
Индия
Китай
Польша
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Гремящий
С-75
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
БФ
Калибр КР
ТОФ
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