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ТАСС

Модернизированный "Панцирь" будет способен бороться с любыми ударными беспилотниками

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Макет ЗРПК "Панцирь-С1М"
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М".
Источник изображения: © "Рособоронэкспорт"

На базе комплекса также может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М" способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"В результате модернизации возможности "Панциря" по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении", - сказал он.

В свою очередь заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал ТАСС, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.

"На базе "Панцирь-С1М" может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации - самолетов и вертолетов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD (теория построения ПВО, позволяющей преградить противнику доступ в критически важные районы)", - добавил Михайлов, отметив, что комплекс также способен поражать малогабаритные беспилотники.

"Панцирь-С1М" получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

25 августа на форуме "Армия-2021" стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
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