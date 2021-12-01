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ТАСС

Разработчик заявил, что комплекс "Панцирь" станет центром системы по борьбе с БЛА

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Противодействие беспилотникам является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современными комплексами ПВО, отметили в холдинге "Высокоточные комплексы"

ТАСС, 30 ноября. Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М" станет одним из основных элементов российской многопрофильной системы, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов в ходе международной выставки оборонной промышленности EDEX 2021, которая проходит с 29 ноября по 2 декабря в Каире.

"Противодействие беспилотникам является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современными комплексами ПВО. В настоящее время российской промышленностью производятся два типа средств по борьбе с БЛА - soft-kill, предполагающие радиоэлектронное подавление, и hard-kill, предполагающие физическое уничтожение. Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX 2021, и "Панцирь-С1М" станет одним из ключевых ее компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА", - отметил Михайлов.

По его словам, ЗРПК "Панцирь-С1М" показывает высокую экономическую эффективность при борьбе с современными беспилотниками. "Применяемые боеприпасы позволяют полностью выдержать критерий соотношения стоимости и эффективности при поражении целей. С твердой уверенностью можно предположить, что "Панцирь-С1М" является наименее дорогостоящим в мире средством борьбы с БЛА", - добавил Михайлов.

"Панцирь-С1М" получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в 3 раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

25 августа на форуме "Армия-2021" стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
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