Войти
Известия.ru

Пентагон заявил о намерении усилить сдерживание России в Европе

499
0
0
ВС США
ВС США.
Источник изображения: TASS/DPA/Picture-Alliance/Bernd Wüstneck

Министерство обороны США рассчитывает укрепить возможности сдерживания России в Европе. Об этом в понедельник, 29 ноября, в ходе брифинга сообщила и.о. помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.

Она отметила, что в военном ведомстве завершили обзор расстановок сил в мире, который президент США Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину, чтобы согласовать расстановку американских сил за рубежом.

«Что касается этих изменений, то в рамках обзора расстановки наших сил в мире мы обнаружили, что были правы, совершив несколько действительно важных вложений, углубив наше сотрудничество и взаимодействие с партнерами в оборонной сфере по всей Европе. Так что эти проекты имеют смысл, и мы хотим их продолжать», — подчеркнула и. о. помощника замминистра обороны.

Карлин также напомнила, что Вашингтон дополнительно увеличит свой воинский контингент в Германии на 500 военнослужащих.

Ранее, 26 ноября, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя статью The Times о планах Великобритании перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы «быть готовыми на случай войны с Россией», заявил, что у РФ нет каких-либо оснований для войны с Европой. При этом он усомнился, что Германия готова разместить у себя британскую технику. Сенатор отметил, что «поражены ненавистью к России» не все страны, но они стали «заложниками» той политики, которую проводят Евросоюз и страны НАТО.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
24.09.2021
УНIАН (Украина): НАТО 2.0. Какими будут последствия создания нового военного союза для мира и Украины
19.07.2021
Polityka (Польша): неспокойное Черное море
19.07.2021
Fox News (США): Германия, Ангела Меркель и трагическая эволюция западноевропейского альянса
18.05.2021
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
21.01.2015
Россия, джихадисты или кибервойна – какая из этих угроз самая актуальная? ("The Guardian", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:08
  • 7
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов