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Интерфакс-АВН

Эсминец ВМС США "Эрли Берк" вышел в море после визита в болгарский порт Варна

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Эсминец Arleigh Burke ВМС США.
Эсминец Arleigh Burke ВМС США.
Источник изображения: Sean LYNCH / DoD / AFP

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, завершив пребывание в болгарском порту Варна, вышел в море "для продолжения операций в Черном море", сообщил в понедельник 6-й оперативный флот США.

Как сообщали американские военные, 25 ноября эсминец вошел в акваторию Черного моря "для проведения совместных операций с союзниками по НАТО".

После захода американского эсминца силы Черноморского флота сразу начали слежение за его операциями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

USS Arleigh Burke наряду с наряду с аналогичными эсминцами USS Ross, USS Roosevelt и USS Donald Cook, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

В ноябре в Черном море в течение более двух недель находились ракетный эсминец USS Ross и флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

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