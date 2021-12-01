Klikk (Норвегия): кто способен перерезать кабели на глубине 6 тысяч метров

Мини-подлодка, сгоревшая 1 июля 2019 года в Баренцевом море, была самым опасным секретным оружием России, пишет Klikk. Автор статьи излагает историю появления в нашей стране таких субмарин. Он считает их угрозой самым уязвимым местам Запада.

Ближе к вечеру понедельника 1 июля 2019 года компания россиян занималась незаконной рыбалкой к западу от острова Кильдин, что недалеко от входа в Кольский залив.

Безжизненные тела

"Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - рассказывал потом один из рыбаков информационному агентству "СеверПост".

Рыбаки поспешно укрылись в ближайшей бухте. Оттуда они видели, как к подводной лодке подошли два буксира и военное судно. За ночь они помогли ей зайти в Кольский залив, на верфь военно-морской базы Североморска. Рыбаки не заметили никаких признаков дыма, зато видели, как из подводной лодки вынесли и переправили на одно из спасательных судов безжизненные тела.

Западные специалисты полагают, что рыбаки видели головную атомную подводную лодку специального назначения БС-64 "Подмосковье" - бывший ракетный подводный крейсер класса "Дельфин", который перестроили под новые нужды. В таком случае у тяжелой подлодки под килем с помощью специального оборудования должна была быть закреплена поврежденная пожаром шпионская подлодка.

Сверхсекретная разведывательная подлодка "Лошарик" вплоть до того момента относилась к числу самого опасного оружия России.

Большая потеря

Считается, что две соединенные между собой подводные лодки возвращались на базу после испытаний оборудования для новой большой операции, как вдруг на глубине 280 метров на востоке Баренцева моря произошел взрыв.

Западные власти были уведомлены об аварии по обычным каналам во вторник, 2 июля, и в тот же день президент Путин получил более подробный доклад от министра обороны Сергея Шойгу.

"Это большая потеря для флота, да и вообще для всей армии, - сказал Путин прессе. -Это необычное судно, мы с вами это знаем".

Удушье от ядовитых газов

Информационное агентство ТАСС подтвердило, что погибли 14 человек. Причиной смерти названо удушье от ядовитых газов, вероятнее всего, выделившихся после взрыва аккумуляторной батареи на борту.

По данным газеты "Коммерсантъ", экипаж позаботился о том, чтобы шесть пассажиров, скорее всего, технических специалистов, оказались в безопасности. Десять оставшихся членов экипажа, которым помогали четыре человека с основной подводной лодки, заперлись внутри и продолжали бороться с огнем в течение 40 минут.

"Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - сказал министр обороны Шойгу.

Погибли 14 морских офицеров - из числа самых титулованных в России. Среди них были семь капитанов первого ранга. У двоих был высший знак отличия - "Герой России". Одного звали капитан Денис Долонский. Экипаж шпионской подводной лодки набирали из числа элиты подводных войск России.

Они предпочли героически умереть, пытаясь спасти самое устрашающее секретное оружие Путина.

Нужно было спасти

На Западе подводники и разведчики уважительно склоняют головы перед такой храбростью и готовностью экипажа "Лошарика" к самопожертвованию.

Один офицер, который все еще служит, а потому не должен разглашать свое имя, сказал журналу "Мы мужчины" (Vi Menn) следующее:

"Они пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти подводные лодки и предотвратить еще большую катастрофу. Это высшее проявление мужества и верности долгу".

По информации источников, есть и еще одна причина, по которой экипаж предпочел умереть: атомный 1800-тонный "Лошарик" - в числе самого продвинутого подводного оружия Путина.

Шпионскую и материнскую подлодки нужно было спасать любой ценой.

Капитан Денис Долонский и его офицеры могли открыть аварийный люк, когда произошел взрыв аккумулятора. Но тогда ядовитый газ перекинулся бы с подводной лодки-разведчика "Лошарик" на головную подводную лодку "Подмосковье", и в худшем случае обе они отправились бы на дно. Вместо этого моряки решили бороться со смертельным огнем, пока была хоть тень надежды.

Подводная революция

Первый трансатлантический оптоволоконный кабель между Соединенными Штатами, Францией и Англией в 1988 году ознаменовал революцию в глобальной телекоммуникационной сфере. Нашел опору для развития интернет, гражданские и военные системы связи получили новые молниеносно-быстрые каналы. Сегодня, 30 лет спустя, 97% коммуникаций осуществляется по 220 подводным сетям оптоволоконных кабелей общей протяженностью 900 тысяч километров.

Объем данных, проходящих по ним, просто астрономический. Туда входит все - от интернет-чатов до сверхсекретных сигналов военного командования и финансовых транзакций стоимостью в триллионы долларов. И так - каждый день. Если эта сеть выйдет из строя, Запад застынет. Фондовый и валютный рынки обрушатся, банкоматы позакрываются, базы данных станут недоступными, а военные дроны перестанут летать.

Подводная сеть - самое уязвимое место Запада. Она же и основная цель российских подводных лодок-шпионов, из которых "Лошарик" - самая продвинутая.

Флот шпионских подводных лодок

Служба военной разведки Норвегии вместе с США и другими союзниками следит за развитием событий с начала 1970-х годов. Первые мини-подводные лодки были испытаны на Плато Воринг, где все еще можно было увидеть остатки царского кабеля 1917 года из Мурманска в Шотландию. По результатам этих испытаний построили целую серию небольших судов, способных достигать больших глубин.

В 1983 году обнаружилась первая настоящая шпионская подводная лодка проекта 1510 "Нельма", которую на Западе назвали X-Ray. Это была 600-тонная ядерная копия американской NR-1 с титановым корпусом. Подводная лодка могла залегать на морском дне на глубине в 2 тысячи метров и была оснащена ракетами и манипуляторами. Доработанный вариант под названием проект 1910 "Кашалот" был водоизмещением в 1580 тонн.

Научные исследование и шпионаж

Старый флот российских шпионских кораблей, закамуфлированных под траулеры, уже списан.

На смену "траулерам" пришли океанографические исследовательские суда нового поколения, оснащенные мини-подводными лодками, роботами, гидролокаторами и всей техникой, что есть в распоряжении современной науки. 6000-тонный "Янтарь", "Селигер", "Академик Александров" и ряд других уже на службе, а новые в разработке.

Всего за несколько лет русские создали целый флот из надводных кораблей и подводных лодок-шпионов, которые могут совместно действовать на самых больших глубинах в Северном море, Атлантике, Средиземном море, Индийском океане и некоторых частях Тихого океана. Все это - Главное управление глубоководных исследований, сокращенно ГУГИ, которое, в свою очередь, напрямую подчиняется Генеральному штабу в Москве. И поддерживает тесный контакт с президентом Путиным лично.

Технологический скачок

Следующая ее версия - 1990-х годов - стала плодом технологического рывка. Подводные лодки проекта 18511 "Палтус" могли погружаться на глубину до 3,5 тысяч метров и выполнять сложные операции на морском дне. Наконец, в 2003 году была спущена на воду подлодка проекта 09851 "Лошарик". Ее длина составляла 73 метра, а водоизмещение 1800 тонн. Конструкция была революционной. Внешний корпус скрывал семь смежных сфер из титана толщиной полметра с местом для ядерного реактора, энергетической установки, а также жилого пространства для экипажа от 18 до 25 человек.

Титановая защита позволяла "Лошарику" опускаться на глубину до 6 тысяч метров. Все важнейшие моря мира с кабелями и оборонными сооружениями внезапно оказались в пределах досягаемости Кремля.

Скорее всего, именно "Лошарик" собрал пробы донных отложений на глубине нескольких тысяч метров в Северном Ледовитом океане, что, в свою очередь, стало основанием для чрезвычайно обширных претензий России по поводу северных шельфов.

Уязвимость

"Вследствие уязвимости сети кабелей на морском дне, мы столкнулись с новой угрозой, - сказал глава штаба обороны, маршал авиации сэр Стюарт Пич (Stuart Peach) в 2017 году. - Если кабели перережут, это будет иметь мгновенные и потенциально катастрофические последствия для нашего образа жизни, как в экономическом, так и в социальном отношении".

В следующем году предостережения последовали и от американского контр-адмирала Эндрю Леннона (Andrew Lennon), главнокомандующего подводными силами НАТО:

"Мы регистрируем невиданную доныне активность российских подводных лодок возле кабелей. За нашей инфраструктурой на морском дне следят с растущим интересом".

Пожар на борту "Лошарика" следующим летом сделал эту дискуссию еще более оживленной. Подводная лодка-разведчик и материнская подводная лодка "Подмосковье", которая доставляла "Лошарика" на место работы под килем, были подготовлены к новому заданию - скорее всего, имевшему целью новые кабели.

Охота на слабые места

Ни один западный аналитик не верит, что "Лошарик" и остальные подлодки шпионского флота станут в ближайшее время резать кабели на морском дне. Большинство опрошенных изданием "Мы мужчины" считают все эти операции прелюдией к неконвенциональным боевым действиям нового типа под водой. Новые океанографические исследовательские суда с помощью многолучевых эхолотов и гидролокаторов бокового обзора наносят на карту наиболее важные кабели и подводные сооружения. Затем "Лошарик" и другие подводные лодки-шпионы ищут самые подходящие места для взрывчатки.

Сейчас это масштабная разведка проводится с целью выявить самые слабые места, и речь идет не только об оптоволоконных кабелях на большой глубине. Внимание уделяется также системам звукового наблюдения (SOSUS) и трубопроводам, по которым идет нефть и газ.

Один из возможных сценариев опробовали во время западных учений: если в будущем дипломатическая обстановка будет напряженной, Кремль сможет угрожать тем, что выведет из строя один из 10-15 самых важных трансатлантических кабелей. Во время следующей эскалации на воздух взлетит газопровод в Норвежском море. Перед Западом встанет очевидная дилемма: если он воспользуется своими превосходящими военно-морскими силами и уничтожит шпионский подводный флот, полномасштабная война окажется неизбежной.

Сравняет силы

Как сказал американский профессор Брюс Блэр (Bruce G. Blair) из Принстона: "Выявление критических точек в экономической, коммуникационной и военной инфраструктуре Запада и заблаговременный удар по ним в условиях войны даст России шанс нивелировать экономические и военные преимущества Запада - без применения ядерного оружия".

Многие откажутся поверить, что такое развитие событий действительно возможно. Но это объясняет, почему базы Северного флота на Кольском полуострове по-прежнему находятся в центре внимания всего мира, и почему "Лошарик" и остальной шпионский флот считаются самым опасным оружием Путина.

Оружием, которое смогло навредить даже само себе.

Альф Якобсен (Alf R. Jacobsen)