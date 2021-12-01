«Бог войны» в запас не уходит

Ракетные войска и артиллерия по-прежнему решают более половины задач огневого поражения противника на поле боя

19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки Юго-Западного и Донского фронтов Красной армии началась операция «Уран» – советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, ознаменовавшее коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. С 17 ноября 1964 года эта дата отмечается как День ракетных войск и артиллерии. Какие задачи сегодня решают эти войска? Об этом в интервью «ВПК» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

– Михаил Михайлович, крылатая фраза «Артиллерия – бог войны» актуальна в век ракетного оружия?

– Анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях и в будущем успех военных действий различного уровня и масштаба во многом будет зависеть от результатов огневого поражения противника. При этом по-прежнему ракетные войска и артиллерия (РВ и А) решают более половины объема задач огневого поражения, что предопределяет ведущую роль и высокую значимость рода войск в достижении целей операций и боевых действий на современном этапе.

Несмотря на значительное развитие ракетного вооружения, которое является неотъемлемой частью рода войск, артиллерийские комплексы остаются основным средством огневого поражения.

Более того, наземная артиллерия в настоящее время активно трансформируется из вооружения со сравнительно небольшими по отношению к ракетным комплексам дальностью и точностью поражения в высокоточную систему вооружения, комплексируемую в сеть с высоким уровнем взаимодействия средств разведки и управления.

“Ракетный комплекс «Искандер-М» – пока единственный оперативно-тактический ракетный комплекс в мире, способный применять как баллистические, так и крылатые ракеты с одной пусковой установки”

– Могли бы в связи с этим привести конкретный пример, когда РВ и А решали исход операции в современных локальных конфликтах или учениях?

– Ярким примером ведущей роли ракетных войск и артиллерии как главной ударной силы является их боевое применение в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021», где соединения и воинские части рода войск показали хорошую выучку при выполнении учебно-боевых задач, в том числе при проведении боевых пусков ракет и боевой стрельбы артиллерии. Тогда был нанесен групповой ракетный удар с привлечением четырех ракетных формирований, оснащенных современными ракетными комплексами «Искандер-М» и одного реактивного артиллерийского формирования «Смерч» по объектам на трех полигонах. Всего в ходе учения ракетные и артиллерийские формирования выполнили более тысячи задач по нанесению огневого поражения с расходом 19 тысяч боеприпасов.

По итогам учения «Запад-2021» соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии Западного военного округа были оценены на твердую оценку «хорошо».

– Как сирийский опыт повлиял на развитие ракетных войск и артиллерии?

– Нами очень подробно изучается боевой опыт применения подразделений ракетных войск и артиллерии правительственных войск Сирии.

Анализ сирийского опыта позволил внести изменения в руководящие документы РВ и А в части совершенствования форм и способов их боевого применения в современных условиях, уточнить требования к уже создаваемым образцам вооружения, определить направления модернизации существующих артиллерийских систем. Кроме того, проведена серьезная работа по внесению изменений в учебный процесс подготовки офицеров и младших специалистов рода войск.

– На вооружении ваших войск стоят самые различные системы ВВТ. Какие из них можно назвать уникальными?

– В настоящее время в соединения, воинские части и подразделения ракетных войск и артиллерии поступают современные образцы, многие из которых превосходят западные, а некоторые, такие как ракетный комплекс «Искандер-М», даже не имеют аналогов в мире.

В реактивные формирования на вооружение поступают системы залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»). Преимущества данных реактивных систем залпового огня – повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов.

Артиллерийские подразделения продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», полностью интегрированными в подсистему управления ракетными войсками и артиллерией единой системы управления в тактическом звене. Они обладают повышенной скорострельностью, способны действовать в режиме «шквал огня». Что это такое? Несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышаются плотность огня и возможности по гарантированному поражению противника.

В противотанковые подразделения поступает всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-СП», обладающий уникальной способностью по поражению бронированных целей противника в ночных условиях и в условиях ограниченной видимости с противотанковыми ракетами, способными пробивать броневую защиту всех современных танков.

– Оружие и техника, безусловно, уникальные. Но почему на Западе так боятся наших «Искандеров»? В чем их сила и эффективность?

– Ракетный комплекс «Искандер-М» – пока единственный оперативно-тактический ракетный комплекс в мире, способный применять как баллистические, так и крылатые ракеты с одной пусковой установки. Он может уничтожать практически любые объекты

в радиусе до 500 километров с высокой точностью и вероятностью, близкой к единице. При этом крайне мобилен и скрытен. А модернизационный потенциал, заложенный в комплекс, позволит ему еще на долгие годы превосходить иностранные образцы ракетного вооружения и оставаться основным образцом в ракетных формированиях Сухопутных войск.

Этот комплекс является не только высокоточным, эффективным оружием, но и мощным политическим фактором, способным влиять на военно-политическую ситуацию в мире. Поэтому одно только упоминание о возможном размещении ракетного комплекса «Искандер-М» у чьих-либо границ неизбежно влечет бурную реакцию политиков и военных.

– Вооруженные силы Российской Федерации сегодня уже невозможно представить без БЛА. А как в ракетных войсках и артиллерии используются беспилотные летательные аппараты? Насколько они необходимы?

– Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей формирований ракетных войск и артиллерии невозможна без эффективного использования средств разведки на всю глубину зоны ответственности общевойсковых формирований.

Беспилотные летательные аппараты как одно из наиболее эффективных средств получения разведывательной информации включаются в состав создаваемых на базе подразделений ракетных войск и артиллерии разведывательно-ударных (огневых) комплексов, что позволяет нам сегодня осуществлять огневое поражение выявленных целей в режиме времени, близком к реальному.

Беспилотные летательные аппараты уже включены во все артиллерийские соединения.

– Это интервью выйдет уже после праздничной даты ваших войск. Тем не менее что бы вы могли сказать подчиненным, ветеранам ракетных войск и артиллерии, работникам оборонной отрасли, создающим артиллерийские и ракетные системы, а также членам их семей в связи с Днем ракетных войск и артиллерии?

– Поздравляю личный состав и ветеранов ракетных войск и артиллерии, ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии, установленным в 1944 году за большие боевые заслуги артиллерии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Именно 19 ноября 1942 года с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом.

В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

Выражаю твердую уверенность в том, что нынешнее поколение ракетчиков и артиллеристов достойно продолжает славные традиции ветеранов. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества!

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года