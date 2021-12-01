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Военно-промышленный курьер

Ответы на угрозы НАТО

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Источник изображения: Фото: mil.ru

24 ноября состоялось заседание коллегии Минобороны России

Коллегия рассмотрела вопросы боевой готовности Вооруженных сил, военного образования, морально-психологического состояния российских военнослужащих, ряд других. В частности, было отмечено, что растущая активность НАТО вблизи российских границ требует поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение войск высокоточным оружием, эффективными средствами поражения.

«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил», – отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Среди приоритетов развития ВС РФ он назвал повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания. На коллегии были заслушаны должностные лица, отвечающие за решение этих задач, а также за оснащение армии высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современными ВВТ.

К сожалению, пандемия вносит свои коррективы в планы развития вооружения армии и флота. Но несмотря на возникшие ограничения, а также рост цен на сырье, они выполняются. «Нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота. В рамках выполнения Госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, а также порядка 600 тысяч боеприпасов и средств поражения», – подчеркнул Шойгу. На заседании были обсуждены результаты выполнения ГПВ и предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

Что касается морально-политического и психологического состояния всех категорий российских военнослужащих, то оно высокое. Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат. «Морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое», – сказал Сергей Шойгу.

Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90 процентов граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88 процентов испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни. Министр обороны подчеркнул, что нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.


Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года

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