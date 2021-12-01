«Князь Олег» взмахнул «Булавой»

Российские субмарины получают новые баллистические ракеты

Новостные ленты всех мировых СМИ разместили информацию о состоявшемся в конце октября успешном пуске российской атомной подводной лодкой «Князь Олег» (проект 955-А «Борей-А») межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 «Булава». Из сообщения пресс-службы оборонного ведомства России следует, что пуск БРПЛ (баллистической ракеты подводных лодок) произведен из акватории Белого моря по находящейся на полигоне Кура (полуостров Камчатка) цели. При обработке данных объективного контроля установлено прибытие боевых блоков ракеты в заданный район в расчетное время, что свидетельствует об успешности стрельбы, выполненной в рамках программы госиспытаний АПЛ-носителя.

Песнь о «Князе Олеге»

Примечательно, что живой интерес вызывают оба ключевых компонента, ставшие источником формирования этой новости: и принятая на вооружение в июне 2018 года БРПЛ «Булава», и недавно сошедшая со стапелей производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие» (город Северодвинск, Архангельская область) атомная подводная лодка К552 «Князь Олег».

Кстати, это пятая АПЛ этого класса и вторая в линейке проекта 955-А. Однако обо всем по порядку.

Создатель атомных подводных ракетоносных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения – АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» в ходе разработки проектов 955 «Борей» и 955-А «Борей-А» использовало целый комплекс передовых технических решений, выразившихся в первую очередь в оснащении атомных ПКРСН боевой информационно-управляющей системой на основе искусственного интеллекта. Подробности функционирования этой системы до сих пор составляют государственную тайну, что вполне объяснимо, поскольку ранее аналогичных систем никто и никогда не применял.

“В БРПЛ Р-30 «Булава» реализована возможность маневрирования на разгонном участке полета, что в значительной мере осложняет процесс ее перехвата кинетическими системами, рассчитанными на обычные баллистические траектории”

В настоящее время в составе ВМФ РФ проходят службу четыре подводных ракетоносца этого класса:

К535 «Юрий Долгорукий» (проект 955) – 31-я дивизия подводных лодок Северного флота;

К550 «Александр Невский» (проект 955) – 25-я ДПЛ Тихоокеанского флота;

К551 «Владимир Мономах» (проект 955) – 25-я ДПЛ Тихоокеанского флота;

К549 «Князь Владимир» (головная АПЛ проекта 955-А) – 31-я ДПЛ Северного флота.

Передача К552 «Князь Олег» в состав ВМФ РФ планируется ближе к концу текущего года. На различных стадиях строительства находятся еще пять атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения проекта 955-А.

Не менее важной характеристикой, без которой, говоря о подводной лодке, не обойтись, является ее гидроакустическая заметность (шумность). Если сравнивать уровень шума, генерируемого «Бореем», с аналогичными показателями представителей предыдущего поколения – советско-российского «Дельфина» (проект 667 БДРМ) или американской «Огайо», то показатель гидроакустической заметности АПЛ четвертого поколения в пять раз ниже, нежели у предшественников. Существенное влияние на снижение гидроакустической заметности подводной лодки оказала технология использования в облицовке корпуса ракетоносца и его гребных винтов специальных инновационных звукопоглощающих материалов. Кроме того, конструкторами предусмотрена способность движения АПЛ при помощи малошумных водометных установок.

В качестве силовой установки подводных ракетоносцев четвертого поколения используется реактор КТП-6-185СП (тепловая мощность – около 200 МВт) – ядерный энергоблок, обеспечивающий движение субмарины со скоростью 29 узлов (53,7 км/ч) в подводном положении и 15 узлов (27,78 км/ч) – в надводном.

И наконец, атомные подводные лодки проектов 955 «Борей» и 955-А «Борей-А» вооружены современными твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава» (АПЛ проекта 667 БДРМ «Дельфин» вооружены жидкотопливными изделиями). Кроме шестнадцати Р-30 «Булава», в состав вооружения атомного подводного крейсера-ракетоносца стратегического назначения К552 «Князь Олег» входят шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с боекомплектом из сорока торпед (торпед-ракет, мин, крылатых ракет) и переносные зенитно-ракетные комплексы 9К333 «Верба» и 9К310 «Игла-1М».

О твердотопливной «Булаве»

Использование твердого топлива обеспечивает значительное сокращение времени подготовки ракеты к запуску, что в свою очередь минимизирует возможность раннего обнаружения ее пуска противником при помощи средств контроля и предупреждения о ракетном нападении. А это усложняет работу систем противоракетной обороны.

Анализ информации, представленной в открытых источниках, позволяет утверждать о том, что несущая шесть – десять гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения трехступенчатая баллистическая ракета подводных лодок «Булава» способна уничтожать цель на дальностях до десяти тысяч километров. При этом величина вероятного отклонения (показатель точности попадания) не превышает 350 метров, что для межконтинентальной ракеты – носителя ядерного заряда более чем приемлемо.

Фото: arms-expo.ru

В БРПЛ Р-30 «Булава» реализована возможность маневрирования на разгонном участке полета, что в значительной мере осложняет процесс ее перехвата кинетическими системами, рассчитанными на обычные баллистические траектории. Например, таких как американский THAAD – наземный противоракетный комплекс высотного заатмосферного перехвата ракет среднего радиуса действия.

В период своей разработки проект «Булава» неоднократно подвергался критике. В вину разработчику – АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» и генеральному конструктору ракеты Юрию Соломонову ставился очень большой, как казалось аналитикам и журналистам, процент испытаний, признанных неудачными. Из состоявшихся на сегодня тридцати девяти испытательных пусков два (7 и 8-й) объявлены частично успешными, а семь (4, 5, 6, 10, 11, 12 и 20-й) поставленных задач не достигли. Справедливости ради следует отметить, что последний неудачный запуск «Булавы» был произведен более девяти лет назад (6.09.2013).

В настоящее время Юрий Соломонов выразил уверенность в хорошей модернизационной и эксплуатационной перспективе своего детища, предсказав «Булаве» долгую жизнь в боевом арсенале атомных подводных лодок ВМФ РФ.

Состоявшийся 21 октября пуск атомным ПКР стратегического назначения «Князь Олег» баллистической ракеты Р-30 «Булава» в который раз и максимально наглядно подтвердил позицию большинства отечественных экспертов, считающих, что эта ракета способна восстановить пошатнувшийся паритет в российской «ядерной триаде», состоящей из РВСН, стратегической авиации и атомных подводных лодок. Именно ей предстоит вывести морскую компоненту стратегических ядерных сил России на качественно новую ступень.

Действительно, МБР, базирующиеся на подводных лодках, характеризуется самой высокой степенью скрытности и наименьшим уровнем уязвимости. Запуск ракеты может быть произведен из любой точки планеты, включая Северный полюс, что совсем недавно было наглядно продемонстрировано в ходе учений «Умка-2021». И никакая из существующих у потенциального противника систем противоракетной или противолодочной обороны не в состоянии заранее просчитать ни момент удара, ни географическую точку, из которой он будет нанесен.

Виталий Виконт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года