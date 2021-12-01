«КамАЗ» готов покорять Арктику

Уникальное транспортное средство обойдется покупателям в рекордную цену

Бережная эксплуатация, благоприятные климатические условия и качественное дорожное покрытие – вот, пожалуй, главные составляющие долгой и беспроблемной службы любого автомобиля. Но не в том случае, когда речь идет о представителях автомобильного семейства «Арктика», созданного в цехах ПАО «КамАЗ». Эти машины спокойно обходятся без всего вышеперечисленного, что делает их незаменимыми в условиях Крайнего Севера и Арктики, где экстремально низкие температуры и полное отсутствие дорог не более чем обыденная повседневность.

Как создавался грузовик-вездеход для Арктики

В мае текущего года представители ПАО «КамАЗ» (город Набережные Челны, Республика Татарстан) поделились планами о дальнейших испытаниях перспективной колесной платформы (8х8) КамАЗ-6355. В течение трех летних месяцев новый снегоболотоход, ранее успешно завершивший тестовую программу в условиях средней полосы, должен был на практике продемонстрировать свой технический и эксплуатационный потенциал на бездорожье Ямало-Ненецкого автономного округа России. Результаты именно этого экзамена станут ключевыми в определении дальнейшего направления развития данной разработки.

Колесные платформы КамАЗ-6345 (6х6) и КамАЗ-6355 (8х8) – принципиально новые разработки предприятия с точки зрения конструктивного исполнения. Ранее специалистами Камского автомобильного завода ничего подобного не создавалось.

“Уникальным конструктивным элементом автомобильной платформы КамАЗ-6355 «Арктика» с учетом ее северной ориентации является развитый жилой модуль – полноценное жилое пространство с достаточно высоким уровнем комфорта, обеспечивающее автономное проживание сроком не менее 72 часов”

Толчком к старту этой работы стало принятие правительством РФ государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» (Постановление от 21.04.2014 г. № 366). В ней для развития нескольких приоритетных направлений, таких как комплексная социально-экономическая интенсификация региона, компетентное использование ресурсной базы и научно-технологическое прогрессирование, предлагался набор эффективных инструментов, одним из которых должно было стать создание перспективных образцов автомобильной техники, способных обеспечить полноценную логистику в районах Крайнего Севера и Арктики. Современный грузовик-вездеход ждали все: военные, спасатели, медики, геологи, работники нефтегазовой промышленности.

В качестве разработчика новой автомобильной платформы выступили ПАО «КамАЗ», группа конструкторов кафедры «Колесные машины» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и специалисты ФГА ОУВО «Московский политехнический университет», действовавшие при тесной поддержке Министерства образования и науки РФ.

Первые результаты работы появились уже в 2015 году, а спустя два года на экспозиции ежегодной национальной многоотраслевой выставки «Вузпромэкспо-2017» состоялась и официальная демонстрация полноценного опытного образца платформы КамАЗ-6345 «Арктика» (6х6), созданного на базе принципиально новых технических решений. Главной конструктивной особенностью вездеходного транспортного средства стало использование в трехосном шасси шарнирно-сочлененной рамы.

В 2019 году на полях международной выставки коммерческого транспорта Comtrans был представлен второй опытный образец семейства «Арктика» – четырехосная колесная платформа КамАЗ-6355 (8х8).

Особенности северного КамАЗа

Очевидно, что КамАЗ-6345 и КамАЗ-6355 – грузовые автомобильные платформы, созданные на базе идентичных технических решений. В их основу положена шарнирно-сочлененная рама, обеспечивающая, например, последней модели «Арктики» возможность отклонения в горизонтальной плоскости на угол 45 градусов, что позитивно сказывается на маневренности и минимизации радиуса разворота почти четырнадцатиметровой машины. Но поскольку их различия, и внешние, и технические, более чем существенны, пристальное внимание нами будет уделено «Арктике» образца 2019 года, являющейся абсолютно новым автомобилем.

КамАЗ-6355 оснащен мощным (331 кВт/450 л. с.) турбированным силовым агрегатом собственного производства и обеспечивающей полный привод шестиступенчатой автоматической трансмиссией Allison 4500, адаптированными к эксплуатации в условиях экстремально низких температур.

В конструкцию подвески разработчик внедрил мосты, построенные с использованием обоих существующих сегодня вариантов технического решения. Передняя подвеска выполнена в рессорном варианте, в основу которого легла задняя подвеска КамАЗ-5460 (КамАЗ-6520), а амортизаторы и стабилизаторы идентичны используемым на КамАЗ-65255. Задняя подвеска – балансирного типа. Естественно, такая конструкция ходовой части не предполагает выдающихся скоростных характеристик, зато полностью удовлетворяет, если можно так выразиться, «дорожным условиям» Арктического региона.

В конструкции снегоболотоходов «Арктика» предусмотрена лебедка, тяговая сила которой в две с половиной тонны с лихвой обеспечивает камазовским грузовикам возможность полноценного участия в аварийно-спасательных операциях.

Автомобильные платформы КамАЗ-6345/6355 комплектуются шинами двух типов, обозначаемых как «габарит» и «негабарит». Первый вариант – шины Алтайского шинного комбината Nortec TA-01 710/70 типоразмера R38 (1960х716 мм), использование которых обеспечивает показатель удельного давления, не превышающий 1,5 кг/см2. «Негабаритный» вариант (1920х1052 мм) снижает этот показатель до уровня 1,1–1,15 кг/см2. Такой уровень гарантирует не только отличную проходимость снегоболотохода «Арктика», но и сохранность уникального тундрового растительного слоя, на чем усиленно настаивали природоохранные организации.

Оснащение новых арктических грузовиков эргономичной и комфортной кабиной поколения К5 упрощает водителю процесс управления, а система кондиционирования и отопления повышенной мощности в сочетании со средствами обогрева лобового стекла и боковых зеркал облегчает эксплуатацию снегоболотохода в условиях экстремально низких температур. Сразу за кабиной предусмотрено место для хранения запасного колеса, контейнера с ЗИП, там же расположен гидравлический манипулятор ИМ77 «Инман», максимальный вылет стрелы которого составляет 6,8 метра, а грузоподъемность – 1,1 тонны.

Уникальным конструктивным элементом автомобильной платформы КамАЗ-6355 «Арктика» (8х8) с учетом ее северной ориентации является развитый жилой модуль. Это не просто технологический отсек, это полноценное жилое пространство с достаточно высоким уровнем комфорта, обеспечивающее автономное проживание сроком не менее 72 часов. Модуль оборудован спальными местами, бойлерным обогревателем, электрическим генератором, умывальником, душем и туалетом. В распоряжении экипажа запас питьевой воды, спутниковая телефонная связь, холодильник, телевизор, микроволновая печь и варочная панель. Опциально возможна установка кондиционера, обеспечивающая полную изоляцию людей от многочисленных в этих местах гнуса, мошкары.

Опытный образец внедорожного транспортного средства КамАЗ-6355 «Арктика» получил бортовой кузов, однако при запуске снегоболотохода в серию предполагается оборудование этих платформ не только кузовами закрытого или открытого типа, но и фургонами различного назначения. Кроме того, предусматривается возможность установки на шасси разнообразного специального оборудования, например бурильных установок.

Колоссальные размеры и собственная масса четырехосного грузовика-вездехода не мешают ему развивать скорость до 60–65 километров в час. Платформа сохраняет высокую степень подвижности в любых дорожных и климатических условиях – на дорогах общего пользования, на мягком или утрамбованном снегу, болотах и т. п. Новая «Арктика» способна уверенно преодолевать тридцатиградусные уклоны и броды глубиной до 1,8 метра.

Арктическое будущее

В марте текущего года правительством РФ (Постановление от 30.03.2021 № 484) утверждена еще одна государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». В соответствии с ее положениями Вооруженными силами, равно как и гражданскими и коммерческими структурами, реализуется целый ряд оборонных, инфраструктурных проектов. Однако решение логистических проблем в районах Крайнего Севера и Арктики невозможно без достаточного количества грузовых автомобилей большой грузоподъемности и наличия у них специфических технических и эксплуатационных характеристик. Таким образом, значение проекта «Арктика», разрабатываемого ПАО «КамАЗ» со товарищи, с учетом всех существующих сегодня вызовов переоценить трудно. И сама платформа, и ее ключевые узлы и агрегаты в полном объеме адаптированы к эксплуатации в условиях экстремально низких температур, а кроме того, имеют предельно простую и надежную конструкцию.

Все это в совокупности позволяет говорить о создании первого в практике отечественного автомобилестроения чисто «арктического изделия». Не модификации уже существующего автомобиля, а принципиально новой грузовой платформы с уникальным техническим и эксплуатационным потенциалом.

На данный момент официально подтвержденная информация по итогам испытаний на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой автомобильной вездеходной платформы КамАЗ-6355 «Арктика» (8х8) отсутствует, однако с большой долей уверенности можно предполагать наличие в ней двух ключевых аспектов. Во-первых, они (испытания) будут признаны успешными, а во-вторых, в результате их будет сформирован перечень необходимых конструкционных доработок. Для того чтобы не быть обвиненными в чрезмерном оптимизме, оговоримся – специфичность и уникальность нового грузового снегоболотохода КамАЗ-6355 «Арктика» обойдутся потенциальному покупателю в достаточно круглую сумму. Осенью 2019 года цена такого внедорожного транспортного средства варьировалась в пределах двенадцати – пятнадцати миллионов рублей, что для ПАО «КамАЗ» является абсолютным рекордом.

Естественно, что подобная стоимость – достаточно серьезное препятствие для запуска изделия в серийное производство. Скорее всего речь будет идти о небольших партиях для отдельных категорий заказчиков, в первую очередь Министерства обороны, а также других государственных структур и предприятий, например, относящихся к нефтегазовой промышленности. Вторым, вполне очевидным убеждением, возникающим после знакомства с платформой КамАЗ-6355 «Арктика» (8х8), является уверенность в ее востребованности и конкурентоспособности в своем сегменте рынка. Но все это должно быть подтверждено временем и выводами, основанными на результатах испытаний и реальной эксплуатации. А пока ПАО «КамАЗ» предлагает своим партнерам уникальное транспортное средство с чрезвычайно жизнестойкой конструкцией и прекрасными динамическим характеристиками, но за рекордную цену.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года