И на Тихом океане…

«Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский»

В последнее время самые громкие и обсуждаемые события происходят в Европе: энергетический кризис, наплыв мигрантов, противостояние в Донбассе. Однако восточные рубежи России тоже нельзя оставлять без внимания. Необъятный край восточнее Сибири у нас принято называть Дальним Востоком, но правильнее все-таки было бы его назвать Тихоокеанским регионом. Хотя бы в силу того, что наша страна здесь имеет несколько тысяч километров береговой линии. Да и центр мировой экономики уже сместился в зону Тихого океана. Тут находятся основные мировые производители продукции и поставщики товаров, за которыми потянулись крупнейшие банки, биржи. А сейчас и политика. В частности, и военные приготовления перемещаются сюда же. Именно поэтому Россия не должна упускать из виду свои восточные интересы, внимательно отслеживая все опасные тенденции и принимая необходимые меры по защите своих интересов. Можно как угодно относиться к Ленину, но его слова «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский» верны при любом политическом раскладе.

Три «богатыря»

На Дальневосточном театре военных действий у России на сегодня существуют три основных гипотетических противника, которые в той или иной степени противостоят нам и при ослаблении РФ не упустят возможность поживиться за ее счет. Пока мы в силе, они будут выжидать, но при этом активно готовиться к возможному часу икс.

Безусловно, самым опасным и серьезным противником для нас остаются США. Еще не забыта многолетняя холодная война, когда схлестнулись две сверхдержавы. Одной из них уже не существует, но противостояние продолжается. Об этом говорит не стихающий интерес США к нашему Дальнему Востоку. Если в советские времена на Тихом океане базировалось только 40 процентов корабельного состава американского флота, то сейчас здесь находится уже половина его мощи с тенденцией размещения тут до 60 процентов американских морских сил. Это касается и авианосцев, и атомных подлодок, и оснащенных системами ПРО эсминцев.

Формально все эти силы предназначены для сдерживания КНР в вопросе Тайваня, но при этом американцы не оставляют без внимания и наши восточные рубежи. Особенно это касается мест базирования российских стратегических сил, прежде всего Камчатки, где стоят у причалов подводные ракетоносцы Тихоокеанского флота (ТОФ).

Подлило масла в огонь напряженности и создание нового военного блока AUKUS, включившего в себя США, Великобританию и Австралию. Это провокационное решение, по мнению президента РФ Владимира Путина, серьезно подрывает региональную стабильность.

“Если в советские времена на Тихом океане базировалось только 40 процентов корабельного состава американского флота, то сейчас здесь находится уже половина его мощи с тенденцией размещения тут до 60 процентов американских морских сил”

Американскими властями официально озвучивается антикитайская направленность этого блока, однако России по этому поводу, как говаривал когда-то Никита Хрущев, не стоит «спокойно похрапывать». Ибо в ближайшем будущем, по аналогии с НАТО, неизбежно встанет вопрос расширения блока за счет новых членов, включая Японию и Южную Корею. В плане противостояния Китаю американцы очень хотели бы видеть в блоке и сверхмиллиардную по населению Индию, но та все прекрасно понимает и вряд ли захочет быть пешкой в чужой игре.

Другим противостоящим нам сильным соперником на Тихом океане является Япония. Эта страна, давно шагнувшая в клуб технологических лидеров мира, имеет давние счеты с Россией. В основе этой русофобской политики лежат как военные успехи Японии в Русско-японской войне 1904 года, так и желание взять реванш за поражение во Второй мировой. Свою капитуляцию в 1945 году и последовавшую за ней потерю Курильских островов признавать японцы решительно не желают. Отсюда и непрерывные стенания по поводу так называемых северных территорий, являющихся камнем преткновения российско-японских территорий.

Сейчас Япония желает вернуть себе как минимум Южные Курилы, а как максимум всю Курильскую гряду. Россия ясно дает понять, что «утром деньги – вечером стулья», то есть сначала подписание мирного договора на основе признания результатов Второй мировой войны и только потом переговоры относительно островов.

Что касается нынешней военной мощи, то несмотря на запрет иметь полноценные вооруженные силы, японские силы самообороны могут по ряду показателей дать фору многим другим государствам, включая ядерные державы типа Великобритании или Франции. Япония не вправе иметь собственное ядерное оружие, но зато имеет современные и прекрасно оснащенные ВВС, флот и сухопутные войска. Тенденции таковы, что амбиции этой страны в регионе и в целом на мировой арене год от года будут только расти, о чем свидетельствуют планы увеличения военного бюджета. Ситуация усугубляется еще и тем, что Японию начали активно настраивать против России, особенно США. Всем известна позиция этой страны, всегда готовой воевать против нас до последнего японца (так же, как и поляка, немца, украинца…) Поэтому не учитывать растущую японскую угрозу для России сейчас просто непозволительно. Тем более что Япония является первым кандидатом на вступление в формирующийся блок AUKUS.

Третьим потенциальным противником, или, если угодно, соперником России на Тихом океане является, хотим мы того или нет, Китай. Страна, развивавшая и продолжающая развивать свою экономику ударными темпами, достигла огромных успехов в плане военного могущества. Сегодня китайские вооруженные силы уже далеко не те, что были десять или двадцать лет назад. Это и высокомеханизированные сухопутные войска, и оснащающиеся самолетами пятого поколения ВВС, и получивший огромное количество новых боевых кораблей флот, и прогрессирующая год от года ядерная триада. Одним словом, мы сегодня имеем в его лице очень достойного противника, недооценка которого была бы непростительной ошибкой. Китай в настоящий момент достаточно силен, поэтому не брать его в расчет при изучении расклада сил на Дальнем Востоке слишком опрометчиво.

Противоречия между Россией и Китаем никуда не делись. Их просто из тактических соображений обе стороны временно убрали под сукно. Однако они могут вновь появиться на свет в самый неподходящий момент.

Китайское политическое руководство исповедует коммунистическую идеологию, основанную на основе идей Мао и классиков марксизма-ленинизма. И товарищ Си Цзиньпин, нынешний лидер Китая, также является одним из жестких приверженцев этой идеологии. Существующий сейчас в России идеологический космополитизм они не принимают ни умом, ни сердцем, а предательство идей Ленина-Сталина не простят нам никогда.

Есть и еще один момент. Китай всегда с завистью смотрел на просторы и сказочные природные богатства Сибири, а с наступлением нынешнего сырьевого и энергетического кризиса его хотелки кратно усилились. Захватить наши земли силой китайцы пока неспособны, но это только пока.

Сейчас нашим странам выгодно развивать разносторонние отношения друг с другом, мы являемся близкими партнерами. Но никто не даст однозначный и гарантированный прогноз, что нас ждет завтра. Поэтому развивая двусторонние отношения, постоянно нужно быть начеку и держать ухо востро, ибо Пекин мгновенно может из близкого партнера России превратиться в злейшего врага. Особенно учитывая, что наш сосед развивает военный потенциал явно несоразмерно даже фантастически быстрому росту своей экономики. Да и амбиций им не занимать.

А что скажет Россия

В такой обстановке Россия вынуждена принимать соответствующие меры. Как писал поэт Владимир Маяковский, «работа адовая будет сделана и делается уже». Адовая – не потому, что она негативна, а потому что безумно трудна и объемна по причине сложнейших природных условий и географической отдаленности российского Дальнего Востока.

Нельзя сказать, что в деле укрепления восточных рубежей России ничего не делается. За последние годы очень много сделано в плане развития инфраструктуры региона. Например, построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Улан-Удэ, способная принимать любые типы самолетов. На острове Итуруп Курильской гряды построен с нуля современный аэропорт, а на Кунашире кардинально модернизирован существующий. На острове Матуа восстановлена ВПП, которая не использовалась со времен Второй мировой войны и потому пришла в полную негодность. Также полностью реконструирован аэропорт двойного назначения «Елизово» на Камчатке. На острове Сахалин вся железнодорожная колея перешита с узкой японской на широкую общероссийскую, что позволяет значительно увеличить объем перевозок пассажиров и грузов. В Восточном военном округе восстановлен ряд воинских частей, перешедших на новую военную технику.

В эту же копилку можно отнести и ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции СПРН типа «Воронеж-ДМ» в городе Енисейске. Она расположена в Красноярском крае, но призвана контролировать воздушно-космическую обстановку на северо-востоке страны аж до берегов Аляски.

Фото: yandex.ru

Как видим, сделано много, но в ближайшем будущем сделать предстоит еще больше, поэтому сегодня работа в этом направлении продолжается. Расширяются пропускные возможности Транссиба и БАМа, для чего строятся вторые пути, мосты, тоннели и эстакады, модернизируются железнодорожные станции. Вовсю кипит работа по созданию второй ВПП в аэропорту Благовещенска, запланирована реконструкция аэропорта двойного назначения в Анадыре на Чукотке, завершается строительство ВПП в Северо-Курильске. Наращиваются и создаются новые портовые мощности.

Совсем недавно была создана единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», и уже сверстан план по поставке для нее самолетов. Параллельно с этим процессом нужно завершить реконструкцию многочисленных региональных аэропортов, расположенных здесь еще с советских времен. Помимо расширения пассажирских перевозок, их наличие позволит при острой необходимости размещать на них истребители типа Су-35 и Су-57. Их двигатели с изменяемым вектором тяги обеспечивают взлет и посадку на ВПП малой длины, чем максимально расширяют возможности дислокации авиатехники.

Минобороны РФ лучше знает, на что потратить в плане военного строительства выделяемые из бюджета средства. Но один очень, скажем так, бюджетный вариант имеет смысл озвучить. По критерию «цена-качество», который сейчас любят использовать во всех отраслях, ему равных нет. Это возрождение на новом техническом уровне боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК). В былые времена такие стратегические комплексы железнодорожного базирования имелись в РВСН и нагоняли страх на наших врагов. Сегодня практически в тех же спецвагонах вместо одной стратегической ракеты можно разместить две ракеты средней дальности, а малой дальности типа «Искандер» – так целых четыре. Подобные ракетные поезда могут перемещаться по Транссибу или БАМу, путая следы и недвусмысленно намекая, что с Россией нужно дружить. Каких-то заоблачных затрат на возрождение БЖРК не потребуется, большая часть конструкций испытана еще в советское время. Даже инфраструктура базирования ракетных поездов частично сохранилась, поэтому при большом желании уже через два-три года БЖРК уровня 2.0 можно ставить на боевое дежурство.

Равнение на военный флот

Отдельного внимания заслуживает Тихоокеанский флот, являющийся важнейшей стратегической единицей для решения оборонных задач на российском Дальнем Востоке. С 2010 года он входит в структуру вновь сформированного Восточного военного округа, однако из-за подобных организационных изменений значение флота на Тихом океане ничуть не уменьшилось. Главная причина этого – рост военной угрозы со стороны агрессивных соседних держав: прежде всего США, Японии да и Китая.

Ситуация еще больше усугубляется тем фактом, что в постсоветский период ТОФ пострадал гораздо сильнее других своих собратьев. Была потеряна (сдана на утилизацию) большая часть крупных кораблей, включая авианесущие, а также атомные крейсеры. В результате флот заметно ослабел и фактически из океанского превратился в прибрежный.

Возрождение морской мощи начато, но проходит недостаточно быстрыми темпами. Что-то в этом направлении делается, в частности идет постепенное обновление надводного и подводного флота, пополняется флот вспомогательного назначения. На Амурском судостроительном заводе начато создание боевых кораблей класса «корвет», в том числе оснащенных крылатыми ракетами дальнего действия. До 2027 года планируется принять на вооружение флота 12 новых корветов проектов 20385 и 20380, о чем недавно поведал главнокомандующий ВМФ России адмирал Евменов. А еще в ближайшие годы будут сданы шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».

По сравнению с флотами других тихоокеанских стран это на первый взгляд не такое уж и заметное усиление. Однако оснащение указанных кораблей новейшими ПКР, особенно гиперзвуковыми «Циклонами», кардинально меняет дело. И даже такой корабль, как МРК «Каракурт» водоизмещением всего 800 тонн, становится грозной силой, с которой будет вынужден считаться любой противник.

Уже поступают и продолжат поступать в состав ТОФ новые ПЛАРБ типа «Борей» и ударные АПЛ типа «Ясень-М». Началась радикальная модернизация ударных АПЛ проектов 949 и 971, которые прослужат минимум еще по десятку лет и при этом получат абсолютно новые вооружения, дающие им уникальные боевые возможности.

Недавно прошел модернизацию и вышел на госиспытания большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников», построенный еще в советские времена. Фактически он превратился в совершенно другой корабль, получив новое вооружение и соответственно статус фрегата. Самое главное, что теперь он может нести на борту ударное ракетное вооружение, включая ПКР «Уран», «Оникс», «Калибр», «Циркон». И пока не началась массовая поставка на ТОФ новых кораблей подобного класса, аналогичным образом необходимо модернизировать все имеющиеся на флоте корабли проекта 1155 (всего их 4).

После долгих лет ожидания наконец-то заработала космическая морская система разведки и целеуказания «Лиана», пришедшая на смену советской системе «Легенда». Без наличия таковой невозможно отслеживать дислокацию кораблей противника в Мировом океане и при необходимости точно наводить на них имеющиеся на флоте средства поражения. Таким образом, ВМФ России стал по-настоящему зрячим.

Возникает вполне логичный вопрос: а что делать дальше? Очевидно, что для такого флота, как ТОФ, контролирующего столь огромные водные просторы и призванного парировать нынешние и перспективные угрозы, требуются новые виды морской техники.

Одним из таких решений является разработка в СПМБМ «Малахит» под шифром «Горгона» новейшей многоцелевой подлодки малого водоизмещения, которая будет оснащаться ядерной энергоустановкой и в разы дешевле строящихся АПЛ типа «Ясень-М». Она призвана стать первой российской подлодкой малого класса с ЯЭУ. АПЛ «Горгона» способна решать многие боевые задачи, оставаясь в течение многих недель под водой и не подвергаясь опасности при регулярных всплытиях в отличие от нынешних дизельных ПЛ. Чтобы реально противостоять флотам потенциальных противников, ТОФ должен иметь в своем составе не менее десятка таких подлодок.

Еще одним серьезным аргументом для предотвращения любой агрессии с востока может стать оснащение флота атомными эскадренными миноносцами проекта 23560 «Лидер». Такие мощные корабли океанской зоны с практически неограниченной дальностью плавания будут способны охладить пыл любого неприятеля. Закладку головного корабля данного проекта планируется осуществить уже в ближайшие годы.

Человеческий фактор

Для укрепления восточных рубежей России все средства хороши. Однако по-настоящему территория, прилегающая к Тихому океану, будет в относительной безопасности только тогда, когда ее население станет примерно в три раза больше нынешнего. Поэтому инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве здесь нескольких крупных городов и даже переносе сюда столицы можно только приветствовать.

Только вот что интересно. Средства на строительство жилья и прочей городской инфраструктуры можно найти, в казне деньги есть, а вот с людьми гораздо сложнее. Может получиться как в старом анекдоте про создание колхоза: правление выбрали – присылайте колхозников! При прогрессирующем демографическом кризисе в стране единственным вариантом становится переселение русских из других республик бывшего СССР или возвращение эмигрантов всех волн и времен, рассеянных ныне по всему миру. Ну а какими коврижками их сюда завлекать – тема отдельного разговора.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (909) за 30 ноября 2021 года