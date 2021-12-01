Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)

На пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО заявил, что, если российские силы пересекут границу Украины, Москве придется за это «заплатить», сообщает VG. В статье уточняется, как будет действовать Альянс в случае военного обострения между двумя странами.

НАТО не уверена, с какой целью Россия собирает большие силы вдоль границы с Украиной. Но глава НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сказал, что, если Россия снова применит военную силу против Украины, для нее это будет иметь последствия.

"Мы не знаем наверняка, каковы намерения России по этому вопросу. Но мы знаем, что Россия делала в прошлом и делает до сих пор, оккупировав Крым и дестабилизируя Донбасс. Также россияне устраивали кибератаки против законно избранного правительства Украины", - сказал Столтенберг VG в пятницу вечером.

Как и в апреле, Россия недавно перебросила крупные войска к украинской границе. По данным украинской разведки, речь идет о почти 100 тысячах солдат. В среду Россия провела военные учения в Черном море, к югу от Украины.

На пресс-конференции в Брюсселе в пятницу генеральный секретарь НАТО заявил, что, если российские силы пересекут границу, России придется за это "заплатить", и что это будет иметь для нее "последствия".

Военной гарантии нет

Но когда VG спросила, придет ли в этом случае НАТО на помощь Украине, он уточнил:

"Украина - партнер НАТО, но не ее член. Так что гарантия об общей обороне на нее не распространяется".

Это можно истолковать как четкий сигнал киевским властям, что даже если российские силы пересекут границу Украины, НАТО не станет оказывать украинцам прямую военную помощь.

"Но опосредованно в военной сфере НАТО Украину поддерживает. Многие страны НАТО помогают ей наращивать потенциал, обучать солдат, поставляют оборудование", - добавил он.

Витфельдт: вызывает тревогу

Министр иностранных дел Анникен Хуитфельдт (Anniken Huitfeldt) сообщила VG, что Норвегия внимательно следит за ситуацией и поддерживает тесный контакт со своими союзниками по НАТО.

"То, что Россия наращивает военные силы вокруг Украины, вызывает тревогу. Россия должна проявить ответственность и снизить напряженность за счет сокращения своего военного присутствия. Позитивно, что Украина проявляет сдержанность", - считает Витфельдт.

Трудно интерпретировать

"Эту ситуацию очень трудно интерпретировать. Мы видим, что делает Россия, но мы не знаем, какие у нее намерения", - говорит Якуб Годзимирски (Jakub M. Godzimirski), который больше 20 лет работает в норвежском Институте внешней политики, специализируясь на внешней политике России, а также на ее политике безопасности.

Он говорит, что эта ситуация заставляет его вспомнить поговорку, которая висела над дверью аудитории в Швеции, где он проходил курс по политике безопасности почти 30 лет назад:

"Надейся на лучшее, готовься к худшему".

"Мы надеемся, что Путин просто хочет подать сигнал, стремясь надавить, а намерения действовать у него на самом деле нет. Но мы не можем исключать, что в его планах есть и что-то более страшное, что это не настоящая подготовка к военной операции", - говорит эксперт по России.

"Нервозность"

Украина, чей президент в пятницу заявил, что ему представили доказательства подготовки поддерживаемого Россией государственного переворота против него, обеспокоена недавними событиями. В четверг украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с четким предупреждением, что Россия понесет значительные "политические, экономические и человеческие потери" в случае нападения на его страну.

Но, как и большинство, Кулеба не решается предсказывать, что на самом деле задумал Путин.

"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина - это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание - новое нападение на Украину будет стоить слишком дорого, поэтому лучше этого не делать", - заявил он по информации Reuters.

Якуб Годзимирски описывает нынешнюю ситуацию одним словом:

"Нервозность".

"Потенциально очень опасно"

Годзимирски говорит, что Россия в последнее время использовала против Украины большинство инструментов из своего набора. Россияне прибегали к дипломатии, они провели информационную кампанию, в рамках которой обвинили Украину в действиях против интересов России, они использовали экономические инструменты, и вот уже второй раз в этом году мы наблюдаем военную эскалацию на границе.

Сама Россия отрицает, что готовится к нападению, называет обвинения в этом "истерией" и утверждает, что Соединенные Штаты специально рисуют ложную устрашающую картину ее планов и намерений.

"Но, когда у границы собрано так много сил, многие опасаются, что это подготовка к большой военной операции. Проблема России в том, что ей никто не доверяет", - говорит Годзимирски.

Однако он не исключает, что у Путина действительно могут быть и другие планы. Возможно, он надеется добиться саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом же пишет Reuters, которому некоторые источники сказали, что Путин, возможно, просто хочет послать сигнал Западу, чтобы тот прекратил помогать Украине в наращивании военного потенциала.

Хотя едва ли Украину быстро примут в НАТО, страна уже отошла от России и стала приближаться к Западу.

"Потенциально это может быть очень опасно", - говорит эксперт по России.

Личное поражение Путина

Он указывает, что Путин уже потерпел два крупных поражения на Украине. В 2004 году его кандидат проиграл там выборы. А в 2014 году Путин получил контроль над Крымским полуостровом, но потерял Украину.

"Если Украина уйдет из сферы контроля России, это станет личным поражением для Путина. Однако неизвестно, позволит ли себе Путин поддаться эмоциям и нереалистическим оценкам, или он все же будет принимать рациональные и логичные решения", - говорит Годзимирски, который считает, что Россия относится к миру как к игре с нулевой суммой.

"Если Украина отправится на Запад, это будет истолковано как потеря для России. Во многих отношениях это и есть суть проблемы", - говорит он.

Альф Бьярне Йонсен (Alf Bjarne Johnsen), Йостейн Матре (Jostein Matre)