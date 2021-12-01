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Известия.ru

«Роскосмос» планирует выращивать на орбите улучшенные сорта растений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

«Роскосмос» планирует выращивать на орбите улучшенные сорта пищевых растений. Об этом 29 ноября сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что улучшенные сорта будут созданы «не для космонавтов, а для землян» в целях «сделать растения более устойчивыми к различного рода насекомым, инфекциям и так далее».

«Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу: [виноградная] лоза, пшеница, рожь, ячмень, которые, будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю», — сказал Рогозин.

Переговоры о проведении эксперимента, по его словам, идут не только с Российской академией наук, но и с частными лабораториями. Также он добавил, что работы, возможно, будут проводиться с использованием 3D-биопринтера.

11 ноября сообщалось, что эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии в космосе с помощью лазерного луча на российском сегменте Международной космической станции (МКС) внесен в программу научных исследований.

Отмечается, что технология беспроводной передачи энергии может применяться для энергоснабжения созвездий микроспутников, обращающихся вокруг МКС и других космических аппаратов, а также для передачи энергии в труднодоступные районы Земли с космических солнечных электростанций.

В октябре стало известно, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос. Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в космос были направлены мухи-дрозофилы. Они пробыли на МКС столько же дней, что и киноэкипаж, а 17 октября их вернули на землю. Ученые изучают, как мухи перенесли полет.

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