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Газета.ru

МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: Александр Вильф/РИА "Новости"

МиГ-31 оснастили электродистанционной системой управления

В России проходят испытания истребителя МиГ-31БМ с электродистанционной системой управления вместо механической. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко во время визита на завод «Сокол» в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» разбиралась, каким образом и для чего модернизируется истребитель и как это связанно планами оснастить его гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Сотрудники завода рассказали Алексею Криворучко, что модернизация МиГ-31 заключается «в полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы» и предусматривает «применение современных авиационных средств поражения, что примерно в три раза повышает боевую эффективность самолета».

МиГ-31 - истребитель-перехватчик четвертого поколения, разработанный в 70-х годах прошлого века. Он предназначен для патрулирования, перехвата и уничтожения целей - разведывательных самолетов, бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет. Истребитель оснащен четырьмя дальнобойными ракетами «Вымпел Р-33Э» класса «воздух-воздух».

Основная задача при модернизации МиГ-31 в МиГ-31БМ - «научить» самолет использовать гиперзвуковую ракету «Кинжал».

«Сегодня, вероятно, снизилась значимость этого самолета с точки зрения патрулирования: наличие барражирующего режима в свое время было весьма актуально, сейчас его ценность несколько снижена», - рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор портала Avia.Pro Олег Пантелеев. При этом он подчеркнул, что возможность стать носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» - новая жизнь для МиГ-31.

«Это хороший вариант, чтобы быстро и недорого получить носитель гиперзвукового оружия, равного которому у потенцильного противника не существует и, как мы понимаем, в ближайшее время не появится. Но для такого самолета некоторые функции перехватчика могут оказаться избыточными. Упрощение в этом плане позволило бы сократить эксплуатационные расходы», - рассуждает Пантелеев.

Модернизация затронет электродистанционную систему управления. Ее на МиГ-31 установят вместо механической.

«Испытания истребителя с электродистанционной системой управления - это довольно необычно: истребители редко переоборудуют с механики, это требует больших усилий и довольно редко имеет смысл. Это трудоемкий процесс, который меняет значительную часть системы управления самолетом, можно сказать, целиком», - пояснил «Газете.Ru» источник в авиационной отрасли.

Аналогичную работу провела несколько лет назад американская корпорация «Боинг» на экспортных модификациях истребителей F-15. «Боинг» аргументировал это тем, что электродистанционная система управления нужна для возможности применения самолетом тяжелой нагрузки под крылом, исключая проблемы с пилотированием при «перевесе» в том случае, когда с одной стороны сброшен снаряд, а с другой - нет.

«Для этого переоборудуется и МиГ-31. Его базовая версия - перехватчик, для этого электродистанционная система управления не нужна. Не будет в этом особого смысла, если МиГ-31БМ будет и дальше летать как перехватчик. Возможно, планируют его использование как носителя гиперзвуковых ракет. Это может быть и «Кинжал», хоть он и большой для размещения под фюзеляжем, могут быть другие ракеты, размещающиеся на подкрыльевых подвесках. Система управления самолетом изменяется для того, чтобы было комфортно действовать летчику», - сказал собеседник издания.

По словам Пантелеева, запуск «Кинжала» требует четкого выдерживания параметров по высоте, скорости - это под силу далеко не всем летчикам.

«Поэтому возник вопрос о том, чтобы модернизировать систему управления исходя из обеспечения выдерживания необходимых параметров фактически в автоматическом режиме. Речь идет именно об этом - создании некоей надстройки, которая позволила бы в одном из важных для боевого применения режимов выдерживать параметры в нужном коридоре значений. Неоднократно сообщалось что применение "Кинжала" с МиГ-31 требует высокой квалификации летного состава. Применение происходит фактически при пилотировании в ручном режиме. Именно на решение этой проблемы нацелена работа по модернизации», - заключил эксперт.


Ирина Альшаева

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