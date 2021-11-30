"Знают и боятся". Генерал-майор запаса об испытаниях ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море на дальность более 400 километров, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев оценил испытания.

Экипаж российского фрегата "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из акватории Белого моря, ракета поразила морскую мишень на удалении более 400 километров, сообщили в Минобороны.

Полет соответствовал заданным параметрам, отметили в военном ведомстве.

К стрельбам и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Предыдущие испытания "Циркона" проводились 18 ноября. Этот цикл испытаний завершен.

Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до 9 Махов, заявленная дальность – более тысячи километров. Ракетами планируется вооружать перспективные и строящиеся надводные и подводные корабли.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, военный политолог Владимир Богатырев прокомментировал испытания.

"Очередные успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" помогают нашим конструкторам и военным понять те преимущества, которые эта ракета имеет на сегодняшний день, ее реальные возможности при запуске с морского носителя и перспективы этого принципиально нового вида вооружений. И что особенно важно: испытания создают условия для того, чтобы в ускоренном порядке окончательно принять эту систему на вооружение", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, преимущества российской ракеты признают даже вероятные противники.

"Гиперзвуковая ракета "Циркон" морского базирования – это новый вид оружия, который позволяет из любой точки мирового океана нанести удар по любой цели вероятного противника. При этом отразить эту цель фактически невозможно, учитывая гиперзвуковую скорость ракеты и возможности маневрирования при подлете к объекту, на который она нацелена. "Цирконы" делают бесполезной любую систему противоракетной обороны. И наши так называемые партнеры это знают и боятся. Они понимают, что подобных вооружений у них нет и что эффективной системы защиты морских, сухопутных объектов от этой системы также не существует", – отметил военный политолог.