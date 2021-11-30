"Знают и боятся". Генерал-майор запаса об испытаниях ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море на дальность более 400 километров, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев оценил испытания.
Экипаж российского фрегата "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из акватории Белого моря, ракета поразила морскую мишень на удалении более 400 километров, сообщили в Минобороны.
Полет соответствовал заданным параметрам, отметили в военном ведомстве.
К стрельбам и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.
Предыдущие испытания "Циркона" проводились 18 ноября. Этот цикл испытаний завершен.
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до 9 Махов, заявленная дальность – более тысячи километров. Ракетами планируется вооружать перспективные и строящиеся надводные и подводные корабли.
В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, военный политолог Владимир Богатырев прокомментировал испытания.
По его словам, преимущества российской ракеты признают даже вероятные противники.